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https://sputnik-georgia.ru/20230622/kakovy-osnovnye-problemy-u-smi-gruzii--mnenie-glavy-natskomissii-po-kommunikatsiyam-278856693.html
Каковы основные проблемы у СМИ Грузии – мнение главы Нацкомиссии по коммуникациям
Каковы основные проблемы у СМИ Грузии – мнение главы Нацкомиссии по коммуникациям
Национальная комиссия активно работает над повышением уровня медиаграмотности в стране, глава регуляторы 22.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-22T21:42+0400
2023-06-22T21:42+0400
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новости
политика
кахи бекаури
сми
национальная комиссия по коммуникациям грузии
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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Дезинформация, язык ненависти и нарушение прав детей остаются основными проблемами СМИ в Грузии, заявил председатель Национальной комиссии по коммуникациям Грузии Каха Бекаури, выступая на заседании парламентского комитета по защите прав человека. "Вопрос фейковых новостей и язык ненависти у нас до сих пор не регулируется. Парламент принял поправку в отношении языка ненависти, хотя эта поправка еще не вступила в действие, так как это переходный период. Во всех европейских странах искажение фактов, а также смешение фактов и мнений регулируются законом и наказуемы", – заявил Бекаури. По его словам, в европейских странах также существует право на ответ, что означает право на дачу ответа для человека, о котором СМИ распространили информацию. В Грузии взялись за клеветников и распространителей фейков &gt;&gt;"Именно поэтому наша среда существенно отличается от европейской. При отсутствии регулирования я не могу сказать, что в грузинских СМИ нет желания решать проблему, однако примеров улучшения на практике, к сожалению, почти нет", – сказал Бекаури. Национальная комиссия активно работает над повышением уровня медиаграмотности в стране, отметил Бекаури. В частности, над интеграцией медиаграмотности в формальное образование. Кроме того, проводятся курсы повышения квалификации для журналистов и продюсеров, чтобы повысить медиастандарты и сделать медиасреду лучше, чем сегодня.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, политика, кахи бекаури, сми, национальная комиссия по коммуникациям грузии
грузия, новости, политика, кахи бекаури, сми, национальная комиссия по коммуникациям грузии

Каковы основные проблемы у СМИ Грузии – мнение главы Нацкомиссии по коммуникациям

21:42 22.06.2023
© Communication Commission of GeorgiaПредседатель Комиссии по коммуникациям Грузии Каха Бекаури
Председатель Комиссии по коммуникациям Грузии Каха Бекаури - Sputnik Грузия, 1920, 22.06.2023
© Communication Commission of Georgia
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Национальная комиссия активно работает над повышением уровня медиаграмотности в стране, глава регуляторы
ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Дезинформация, язык ненависти и нарушение прав детей остаются основными проблемами СМИ в Грузии, заявил председатель Национальной комиссии по коммуникациям Грузии Каха Бекаури, выступая на заседании парламентского комитета по защите прав человека.
"Вопрос фейковых новостей и язык ненависти у нас до сих пор не регулируется. Парламент принял поправку в отношении языка ненависти, хотя эта поправка еще не вступила в действие, так как это переходный период. Во всех европейских странах искажение фактов, а также смешение фактов и мнений регулируются законом и наказуемы", – заявил Бекаури.
По его словам, в европейских странах также существует право на ответ, что означает право на дачу ответа для человека, о котором СМИ распространили информацию.
В Грузии взялись за клеветников и распространителей фейков >>
"Именно поэтому наша среда существенно отличается от европейской. При отсутствии регулирования я не могу сказать, что в грузинских СМИ нет желания решать проблему, однако примеров улучшения на практике, к сожалению, почти нет", – сказал Бекаури.
Национальная комиссия активно работает над повышением уровня медиаграмотности в стране, отметил Бекаури.
В частности, над интеграцией медиаграмотности в формальное образование. Кроме того, проводятся курсы повышения квалификации для журналистов и продюсеров, чтобы повысить медиастандарты и сделать медиасреду лучше, чем сегодня.
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