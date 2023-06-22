https://sputnik-georgia.ru/20230622/kogda-nachnetsya-remont-prospekta-rustaveli-v-tsentre-tbilisi-278842131.html
Когда начнется ремонт проспекта Руставели в центре Тбилиси?
Когда начнется ремонт проспекта Руставели в центре Тбилиси?
Ремонт проспектов в Тбилиси осуществляется согласно плану, чтобы избежать транспортного коллапса 22.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-22T14:10+0400
2023-06-22T14:10+0400
2023-06-22T14:10+0400
грузия
новости
общество
каха каладзе
тбилиси
ираклий бенделиани
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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Ремонтные работы на проспекте Руставели, который находится в тяжелейшем состоянии, начнутся предположительно с 2024 года, заявил заместитель мэра Тбилиси Ираклий Бенделиани в эфире Медиаплатформы BMG. Проспект Руставели — центральный проспект Тбилиси. Общая длина проспекта, протянувшегося от площади Свободы до площади Руставели, составляет около 1,5 км. На проспекте расположены музеи, театры и другие достопримечательности столицы.Очевидно, что асфальтовое покрытие и тротуары на проспекте Руставели требуют ремонта, а линии электропередач визуально портят территорию, отметил он.Ремонт проспектов в Тбилиси происходит по плану, исходя из финансов, и так, чтобы в столице не произошел транспортный коллапс, сообщил Бенделиани.Мэр Тбилиси Каха Каладзе несколько недель назад объявил о планах полностью восстановить проспекта Руставели.Как ведется изучение старых захоронений, обнаруженных в центре Тбилиси – фото>>Обновление и капитальный ремонт дорожной инфраструктуры – один из приоритетов столичной мэрии. В 2019 году муниципалитет уже осуществил масштабный ремонт проспекта Чавчавадзе в центральном районе Ваке. Для завершения четырех этапов реабилитационных работ у городских властей ушло чуть больше года. После завершения проспекта Чавчавадзе, в Тбилиси реализовали масштабный проект ремонта на проспектах Меликишвили и Кетеван Цамебули, который предусматривал полное обновление подземных коммуникаций. Уже 17 апреля текущего года начались ремонтные работы на проспекте Церетели, которые продлятся до января 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси, ираклий бенделиани
грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси, ираклий бенделиани
Когда начнется ремонт проспекта Руставели в центре Тбилиси?
Ремонт проспектов в Тбилиси осуществляется согласно плану, чтобы избежать транспортного коллапса
ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Ремонтные работы на проспекте Руставели, который находится в тяжелейшем состоянии, начнутся предположительно с 2024 года, заявил заместитель мэра Тбилиси Ираклий Бенделиани в эфире Медиаплатформы BMG.
Проспект Руставели — центральный проспект Тбилиси. Общая длина проспекта, протянувшегося от площади Свободы до площади Руставели, составляет около 1,5 км. На проспекте расположены музеи, театры и другие достопримечательности столицы.
"Проспект Руставели находится в тяжелейшем состоянии, а подземные коммуникации не выдерживают критики", - заявил Бенделиани.
Очевидно, что асфальтовое покрытие и тротуары на проспекте Руставели требуют ремонта, а линии электропередач визуально портят территорию, отметил он.
Ремонт проспектов в Тбилиси происходит по плану, исходя из финансов, и так, чтобы в столице не произошел транспортный коллапс, сообщил Бенделиани.
"Если бы мы начали ремонт проспектов Руставели и Важа-Пшавела вместе с Церетели, у нас был бы полный транспортный коллапс в городе. Поэтому все эти проекты реализуются по плану. В следующем году думаем начать Руставели", — заявил заместитель мэра.
Мэр Тбилиси Каха Каладзе несколько недель назад объявил о планах полностью восстановить проспекта Руставели.
Обновление и капитальный ремонт дорожной инфраструктуры – один из приоритетов столичной мэрии. В 2019 году муниципалитет уже осуществил масштабный ремонт проспекта Чавчавадзе в центральном районе Ваке. Для завершения четырех этапов реабилитационных работ у городских властей ушло чуть больше года.
После завершения проспекта Чавчавадзе, в Тбилиси реализовали масштабный проект ремонта на проспектах Меликишвили и Кетеван Цамебули, который предусматривал полное обновление подземных коммуникаций.
Уже 17 апреля текущего года начались ремонтные работы на проспекте Церетели, которые продлятся до января 2024 года.