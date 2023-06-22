https://sputnik-georgia.ru/20230622/kogda-prazdnuyut-kurban-bayram-2023-data-musulmanskogo-prazdnika-278835386.html

Когда празднуют Курбан-Байрам 2023? Дата мусульманского праздника

Когда празднуют Курбан-Байрам 2023? Дата мусульманского праздника

Курбан-Байрам, или Праздник жертвоприношения – главный мусульманский праздник, который начинают отмечать 10 числа месяца Зуль-хиджа 22.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-22T10:41+0400

2023-06-22T10:41+0400

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справки

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Когда празднуют Курбан-Байрам в 2023 году по григорианскому календарю, читайте в Sputnik Грузия. Когда празднуют Курбан-Байрам? Курбан-Байрам, или Ид аль-Адха, так называют праздник по арабски – завершающая часть ежегодного хаджа, паломничества, мусульман в Мекку. Дату праздника определяют по мусульманскому календарю, в основе которого лежит лунный год. Лунный год на 11-12 дней короче солнечного, поэтому даты мусульманских праздников сдвигаются каждый год относительно григорианского календаря. Праздник Курбан-Байрам фиксированной даты не имеет – его празднуют на 68-70 день после Ураза-Байрам, второго по значению великого мусульманского праздника. Его отмечают в связи с окончанием поста в священный месяц Рамадан. Зуль-хиджа 2023: когда начинается последний месяц исламского календаря?>>В большинстве мусульманских стран месяц Рамадан в 2023-м начался 22 марта с закатом солнца и завершился 20 апреля вечером. Следовательно, праздник Ураза-Байрам в этом году праздновали 21 апреля. В результате Курбан-Байрам в 2023-м в большинстве мусульманских стран начнут праздновать 27 июня с закатом солнца. Курбан-Байрам отмечают три дня – его празднуют в долине Мина вблизи Мекки. В праздник Курбан-Байрам правоверные приносят в жертву животных в память о том, как пророк Ибрахим готов был пожертвовать Аллаху своего сына Исмаила, но принес в жертву вместо сына райского барана, которого Ибрахиму подарил Всевышний. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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2023

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справки