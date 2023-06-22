https://sputnik-georgia.ru/20230622/moshennikam-prisvoivshim-dengi--turistov-v-tbilisi-predyavleno-obvinenie--prokuratura-278853164.html

Мошенникам, присвоившим деньги туристов в Тбилиси, предъявлено обвинение – Прокуратура

Мошенникам, присвоившим деньги туристов в Тбилиси, предъявлено обвинение – Прокуратура

Жертвой мошенников стали несколько иностранцев, в том числе граждане Израиля, Иордании и России 22.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-22T18:21+0400

2023-06-22T18:21+0400

2023-06-22T18:21+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения организованной группе из восьми человек по факту присвоения денег мошенническим путем у иностранных граждан в одном из ночных клубов в Тбилиси, сообщили в пресс-службе ведомства.По данным ведомства, владельцы ночного клуба "Найс клаб" вместе с сотрудниками создали организованную группу для присвоения денежных средств у туристов обманным путем. Согласно разработанному плану, обвиняемые договорились с несколькими таксистами, которые специально привозили иностранцев в клуб, уверяя пассажиров, что они заплатят только за вход, а затем их угостят бесплатными напитками.При оплате счета обвиняемые требовали у туристов несоразмерно высокую плату за полученные ими услуги, а в случае отказа иностранцы подвергались психологическому насилию.Мошенники вымогали деньги у туристов в ночном клубе в Тбилиси – заявление МВД>>Таким образом обвиняемые присвоили денежные средства иностранных граждан, в том числе 1 600 лари и 2 350 долларов США, принадлежащие семерым гражданам Израиля, Иордании и России. Задержанным предъявлено обвинение по статье УК Грузии "Мошенничество, совершенное организованной группой, причинившее значительный ущерб". Преступление наказывается лишением свободы на срок от 7 до 10 лет. Прокуратура обратится в суд в установленный законом срок с ходатайством о назначении подсудимым меры пресечения в виде лишения свободы. Спецоперация в "Найс клаб" по выявлению членов преступной группы прошла в ночь с 20 на 21 июня.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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