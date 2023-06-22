Названа лучшая десятка педагогов Грузии
© Ministry of Culture and Monument Protection of Georgia / В школах Тбилиси проект "Живые книги"
© Ministry of Culture and Monument Protection of Georgia /
А лучший из лучших будет бороться за миллион долларов на международном конкурсе педагогов
ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Десятку лучших педагогов, которые будут бороться за "Национальную награду учителя", выбрали в Грузии, говорится в сообщении Госуниверситета Ильи.
"Национальная награда учителя" – это часть глобальной кампании "Всемирная премия учителя" (The Global Teacher Prize), в рамках которой ежегодно самому выдающемуся учителю в мире вручают денежную премию в размере одного миллиона долларов.
В лучшую десятку вошли:
Камран Афандиев – учитель грузинского как второго языка в школах сел Молаоглы и Цопи Марнеульского района;
Нана Гогаташвили – учительница предметов "Я и общество" и гражданского образования в тбилисской школе №182 имени Гогиты Кикнадзе;
Ина Имедашвили – учительница грузинского языка и литературы начальных классов UG школы в Тбилиси;
Марине Кварацхелия – учительница грузинского языка и литературы публичной школы имени академика Эгнате Пипиа в общине Чквалери района Цаленджиха;
Манушак Мкртчян – учительница грузинского языка как второго языка публичной школы села Родионовка района Ниноцминда;
Нино Нипаришвили – учительница предметов "Я и общество" и гражданства и гражданского образования школы-гимназии в районе Каспи;
Нино Псутури – учительница биологии публичной школы №8 в Гори;
Тамар Цанава – учительница английского языка публичной школы №178 имени Какуцы Чолокашвили в Тбилиси;
Лела Цурцумия – учительница гражданского образования, гражданства и истории публичной школы №12 в Гори;
Нестан Хорхомелидзе – учительница географии публичной школы села Шупхо Душетского района.
Обладатель титула "Лучший учитель" будет назван в Тбилиси 5 октября во Всемирный день учителя. Он получит денежную премию в размере 15 тысяч лари (более 5,7 тысячи долларов). Кроме этого, всех участников десятки лучших учителей наградит Liberty Bank.
"Национальная награда учителя" была учреждена в Грузии 13 мая 2017 года на основании меморандума, подписанного между Коалицией образования, Национальным центром профессионального развития учителей и министерством образования и науки.
Лучшим учителем Грузии 2022 года стал педагог английского языка государственной школы села Мекеидзееби Хулоиского района (высокогорная Аджария) Роланд Шавадзе.
В 2018 году Ладо Апхазава из села Чибати (Западная Грузия) стал победителем "Национальной награды учителя", после чего отправился в Дубай на международный конкурс "Глобальная награда учителя" (The Global Teacher Prize 2019).
Апхазава вошел в десятку лучших педагогов, при том что всего для участия в конкурсе The Global Teacher Prize поступило 10 тысяч заявок из 179 стран мира. Однако победить ему не удалось. Тогда обладателем престижной награды стал его коллега из Кении Питер Табичи. Он и получил один миллион долларов.