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Названа лучшая десятка педагогов Грузии
Названа лучшая десятка педагогов Грузии
А лучший из лучших будет бороться за миллион долларов на международном конкурсе педагогов 22.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-22T13:50+0400
2023-06-22T13:50+0400
грузия
новости
общество
тбилиси
ниноцминда
гори
ладо апхазава
лела цурцумия
национальный центр профессионального развития учителей
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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Десятку лучших педагогов, которые будут бороться за "Национальную награду учителя", выбрали в Грузии, говорится в сообщении Госуниверситета Ильи. "Национальная награда учителя" – это часть глобальной кампании "Всемирная премия учителя" (The Global Teacher Prize), в рамках которой ежегодно самому выдающемуся учителю в мире вручают денежную премию в размере одного миллиона долларов. В лучшую десятку вошли: Обладатель титула "Лучший учитель" будет назван в Тбилиси 5 октября во Всемирный день учителя. Он получит денежную премию в размере 15 тысяч лари (более 5,7 тысячи долларов). Кроме этого, всех участников десятки лучших учителей наградит Liberty Bank. "Национальная награда учителя" была учреждена в Грузии 13 мая 2017 года на основании меморандума, подписанного между Коалицией образования, Национальным центром профессионального развития учителей и министерством образования и науки. У школьников в Грузии появится возможность получить профобразование&gt;&gt;Лучшим учителем Грузии 2022 года стал педагог английского языка государственной школы села Мекеидзееби Хулоиского района (высокогорная Аджария) Роланд Шавадзе. В 2018 году Ладо Апхазава из села Чибати (Западная Грузия) стал победителем "Национальной награды учителя", после чего отправился в Дубай на международный конкурс "Глобальная награда учителя" (The Global Teacher Prize 2019). Апхазава вошел в десятку лучших педагогов, при том что всего для участия в конкурсе The Global Teacher Prize поступило 10 тысяч заявок из 179 стран мира. Однако победить ему не удалось. Тогда обладателем престижной награды стал его коллега из Кении Питер Табичи. Он и получил один миллион долларов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, тбилиси, ниноцминда, гори, ладо апхазава, лела цурцумия, национальный центр профессионального развития учителей
грузия, новости, общество, тбилиси, ниноцминда, гори, ладо апхазава, лела цурцумия, национальный центр профессионального развития учителей

Названа лучшая десятка педагогов Грузии

13:50 22.06.2023
© Ministry of Culture and Monument Protection of Georgia / В школах Тбилиси проект "Живые книги"
В школах Тбилиси проект Живые книги - Sputnik Грузия, 1920, 22.06.2023
© Ministry of Culture and Monument Protection of Georgia /
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А лучший из лучших будет бороться за миллион долларов на международном конкурсе педагогов
ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Десятку лучших педагогов, которые будут бороться за "Национальную награду учителя", выбрали в Грузии, говорится в сообщении Госуниверситета Ильи.
"Национальная награда учителя" – это часть глобальной кампании "Всемирная премия учителя" (The Global Teacher Prize), в рамках которой ежегодно самому выдающемуся учителю в мире вручают денежную премию в размере одного миллиона долларов.
В лучшую десятку вошли:
Камран Афандиев – учитель грузинского как второго языка в школах сел Молаоглы и Цопи Марнеульского района;
Нана Гогаташвили – учительница предметов "Я и общество" и гражданского образования в тбилисской школе №182 имени Гогиты Кикнадзе;
Ина Имедашвили – учительница грузинского языка и литературы начальных классов UG школы в Тбилиси;
Марине Кварацхелия – учительница грузинского языка и литературы публичной школы имени академика Эгнате Пипиа в общине Чквалери района Цаленджиха;
Манушак Мкртчян – учительница грузинского языка как второго языка публичной школы села Родионовка района Ниноцминда;
Нино Нипаришвили – учительница предметов "Я и общество" и гражданства и гражданского образования школы-гимназии в районе Каспи;
Нино Псутури – учительница биологии публичной школы №8 в Гори;
Тамар Цанава – учительница английского языка публичной школы №178 имени Какуцы Чолокашвили в Тбилиси;
Лела Цурцумия – учительница гражданского образования, гражданства и истории публичной школы №12 в Гори;
Нестан Хорхомелидзе – учительница географии публичной школы села Шупхо Душетского района.
Обладатель титула "Лучший учитель" будет назван в Тбилиси 5 октября во Всемирный день учителя. Он получит денежную премию в размере 15 тысяч лари (более 5,7 тысячи долларов). Кроме этого, всех участников десятки лучших учителей наградит Liberty Bank.
"Национальная награда учителя" была учреждена в Грузии 13 мая 2017 года на основании меморандума, подписанного между Коалицией образования, Национальным центром профессионального развития учителей и министерством образования и науки.
У школьников в Грузии появится возможность получить профобразование>>
Лучшим учителем Грузии 2022 года стал педагог английского языка государственной школы села Мекеидзееби Хулоиского района (высокогорная Аджария) Роланд Шавадзе.
В 2018 году Ладо Апхазава из села Чибати (Западная Грузия) стал победителем "Национальной награды учителя", после чего отправился в Дубай на международный конкурс "Глобальная награда учителя" (The Global Teacher Prize 2019).
Апхазава вошел в десятку лучших педагогов, при том что всего для участия в конкурсе The Global Teacher Prize поступило 10 тысяч заявок из 179 стран мира. Однако победить ему не удалось. Тогда обладателем престижной награды стал его коллега из Кении Питер Табичи. Он и получил один миллион долларов.
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