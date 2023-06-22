https://sputnik-georgia.ru/20230622/nazvana-luchshaya-desyatka-pedagogov-gruzii-278786981.html

Названа лучшая десятка педагогов Грузии

Названа лучшая десятка педагогов Грузии

А лучший из лучших будет бороться за миллион долларов на международном конкурсе педагогов 22.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-22T13:50+0400

2023-06-22T13:50+0400

2023-06-22T13:50+0400

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тбилиси

ниноцминда

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ладо апхазава

лела цурцумия

национальный центр профессионального развития учителей

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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Десятку лучших педагогов, которые будут бороться за "Национальную награду учителя", выбрали в Грузии, говорится в сообщении Госуниверситета Ильи. "Национальная награда учителя" – это часть глобальной кампании "Всемирная премия учителя" (The Global Teacher Prize), в рамках которой ежегодно самому выдающемуся учителю в мире вручают денежную премию в размере одного миллиона долларов. В лучшую десятку вошли: Обладатель титула "Лучший учитель" будет назван в Тбилиси 5 октября во Всемирный день учителя. Он получит денежную премию в размере 15 тысяч лари (более 5,7 тысячи долларов). Кроме этого, всех участников десятки лучших учителей наградит Liberty Bank. "Национальная награда учителя" была учреждена в Грузии 13 мая 2017 года на основании меморандума, подписанного между Коалицией образования, Национальным центром профессионального развития учителей и министерством образования и науки. У школьников в Грузии появится возможность получить профобразование>>Лучшим учителем Грузии 2022 года стал педагог английского языка государственной школы села Мекеидзееби Хулоиского района (высокогорная Аджария) Роланд Шавадзе. В 2018 году Ладо Апхазава из села Чибати (Западная Грузия) стал победителем "Национальной награды учителя", после чего отправился в Дубай на международный конкурс "Глобальная награда учителя" (The Global Teacher Prize 2019). Апхазава вошел в десятку лучших педагогов, при том что всего для участия в конкурсе The Global Teacher Prize поступило 10 тысяч заявок из 179 стран мира. Однако победить ему не удалось. Тогда обладателем престижной награды стал его коллега из Кении Питер Табичи. Он и получил один миллион долларов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, ниноцминда, гори, ладо апхазава, лела цурцумия, национальный центр профессионального развития учителей