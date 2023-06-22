https://sputnik-georgia.ru/20230622/novye-tekhnologii-pomogut-borotsya-s-pozharami-v-natsionalnom-parke-v--borzhomi-278847110.html

Новые технологии помогут бороться с пожарами в национальном парке в Боржоми

Новые технологии помогут бороться с пожарами в национальном парке в Боржоми

Боржоми-Харагаульский национальный парк – один из самых больших в Европе, в нем обитают птицы и животные из Красной книги 22.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-22T15:45+0400

2023-06-22T15:45+0400

2023-06-22T15:45+0400

грузия

новости

общество

агентство охраняемых территорий

боржоми-харагаульский нацональный парк

пожар в боржоми-харагаульском лесу

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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Предотвращение лесных пожаров в Боржоми-Харагаульском национальном парке Грузии будет возможно при помощи внедрения новых технологий, сообщили в Агентстве охраняемых территорий Грузии. Соответствующий меморандум оформлен между Агентством охраняемых территорий Грузии и Центром международного бизнеса и экономического развития. Согласно меморандуму, в Боржоми-Харагаульском парке установят специальные камеры и вышку. Кроме того, будет разработано специальное программное обеспечение, с помощью которого администрация парка заранее сможет получать информацию об опасности возникновения пожара. Леопард появился в Грузии спустя 14 лет>>Агентство охраняемых территорий Грузии активно работает в направлении внедрения современных технологий в таких местах, чтобы не только эффективнее защитить уникальную природу страны, но и улучшить рабочие условия рейнджеров. Последний крупный пожар в Грузии произошел в августе 2022 года в Боржомском ущелье. Тогда пострадала территория более чем в 180 га. На тушение пожара были брошены не только силы департамента по чрезвычайным ситуациям, но и военные подразделения. Были задействованы вертолеты погранполиции и противопожарные самолеты, которые прислала на помощь Турция. Боржоми-Харагаульский национальный парк является одним из самых больших национальных парков в Европе. Площадь заповедника составляет 5,3 тысячи квадратных километров – это 7,6% всей территории Грузии. В Боржоми-Харагаульском лесу обитают животные и птицы, занесенные в Красную Книгу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, агентство охраняемых территорий, боржоми-харагаульский нацональный парк, пожар в боржоми-харагаульском лесу