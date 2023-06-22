https://sputnik-georgia.ru/20230622/o-chem-govoril-premer-gruzii-s-chlenami-soveta-direktorov-ebrr-278855852.html

О чем говорил премьер Грузии с членами Совета директоров ЕБРР?

О чем говорил премьер Грузии с членами Совета директоров ЕБРР?

Несмотря на существующие вызовы, эффективная политика правительства Грузии принесла стране двузначный экономический рост в последние два года, было заявлено на... 22.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-22T20:47+0400

2023-06-22T20:47+0400

2023-06-22T21:17+0400

грузия

политика

экономика

ираклий гарибашвили

ебрр

инвестиции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/16/278855677_0:78:1601:978_1920x0_80_0_0_700e6e6c6d15feceaf68cec31014b90f.jpg

ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Важные проекты, реализуемые в Грузии при поддержке банка Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) обсудил премьер-министр Ираклий Гарибашвили с членами Совета директоров финансовой организации в Тбилиси, сообщает пресс-служба администрации правительства Грузии. По словам премьера, поддержка ЕБРР неоценима с точки зрения финансирования приоритетных сфер страны. Была выражена надежда, что плодотворное сотрудничество продолжится и в дальнейшем. В ходе встречи, разговор коснулся проводимых в стране структурных реформ и прогресса, достигнутого на пути демократического развития. Было обращено внимание на то, что, несмотря на существующие вызовы, эффективная политика правительства Грузии принесла стране двузначный экономический рост в последние два года. При этом внимание было уделено конкретным показателям, в том числе положительным тенденциям в направлении туризма. ЕБРР продолжит финансирование проектов в Грузии >>После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. В 2021-2022 гг. рост ВВП в стране был двузначным. По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%. Средний показатель реального роста экономики Грузии в 2022 году составляет 10,1%. Стороны также обсудили крупные инфраструктурные проекты, которые реализуются в целях повышения энергетической безопасности и энергетической независимости Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, экономика, ираклий гарибашвили, ебрр, инвестиции