https://sputnik-georgia.ru/20230622/pashinyan-poblagodaril-vlasti-rf-i-gruzii-za-reshenie-problem-na-kpp-verkhniy-lars---kazbegi-278840568.html

Пашинян поблагодарил власти РФ и Грузии за решение проблем на КПП "Верхний Ларс - Казбеги"

Пашинян поблагодарил власти РФ и Грузии за решение проблем на КПП "Верхний Ларс - Казбеги"

Единственный сухопутный маршрут из Армении в Россию пролегает через Грузию 22.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-22T13:30+0400

2023-06-22T13:30+0400

2023-06-22T13:30+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил руководство России и Грузии за работы по улучшению работы КПП "Верхний Ларс - Казбеги", сообщает Sputnik Армения.ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственный функционирующий на сегодняшний день пункт пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Кроме того, это единственный сухопутный маршрут, который соединяет Армению с Россией через Грузию. После очередного этапа реконструкции, с 15 июля 2023 года, на "Верхнем Ларсе" функционируют 39 полос.Глава правительства Армении заявил, что нужно выразить благодарность президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину за последовательность, проявленную при реконструкции КПП "Верхний Ларс".Пашинян поблагодарил и премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили за расширение ТПП "Казбеги" на грузинской стороне границы с Россией, а также за ускоренное строительство туннеля Квешети-Коби, который значительно ускорит проезд по т. н. Военно-Грузинской дороге.Вице-премьер Мгер Григорян напомнил, что до конца 2024 года число полос на ТПП "Казбеги" хотят увеличить с 9 до 15."Верхний Ларс" установил рекорд после запуска новых полос – ФТС России>>После запуска 15 июня 2023 года дополнительных линий контроля на "Верхнем Ларсе" для грузового транспорта (до 39 полос) ежесуточно погранпереход пропускает в среднем около 1,2 тысячи грузовых транспортных средств, в то время как до реконструкции – менее одной тысячи.По данным Федеральной таможенной службы России, в результате комплекса мер за последние пять лет пропускная способность "Верхнего Ларса" возросла на 50%: с 665 до 989 транспортных средств, а в связи с началом использования дополнительных линий – практически до 1 200 грузовых автомобилей в сутки. До реконструкции этот погранпереход был рассчитан на оформление всего 170 грузовых автомобилей ежесуточно.Квешети-КобиУчасток Квешети-Коби – это объездной путь участка Коби-Гудаури, где в зимний период часто возникает опасность схода лавин, из-за чего дорога закрывается. Строительство тоннеля на Военно-Грузинской дороге, связывающей Грузию и Россию, позволит и армянским перевозчикам больше не застревать днями в пути к КПП "Верхний Ларс".Кроме того, время в пути в направлении Тбилиси-Гудаури составит полтора часа вместо двух. Движение в направлении Тбилиси-Степанцминда займет 1 час 45 минут вместо двух с половиной часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, новости, грузия, армения, верхний ларс, никол пашинян, владимир путин, михаил мишустин, ираклий гарибашвили