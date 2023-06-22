https://sputnik-georgia.ru/20230622/prezident-gruzii-pomilovala-gendirektora-oppozitsionnoy-telekompanii-niku-gvaramiya-278857773.html

Президент Грузии помиловала гендиректора оппозиционной телекомпании Нику Гварамия

Президент Грузии помиловала гендиректора оппозиционной телекомпании Нику Гварамия

Решение принято после того, как Верховный суд не принял к рассмотрению кассационный иск, заявила президент 22.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-22T21:19+0400

2023-06-22T21:19+0400

2023-06-22T21:35+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала акт о помиловании генерального директора телекомпании "Мтавари архи" Ники Гварамия, соответствующее заявление президент сделал несколько минут назад на брифинге. Президент Грузии 15 июня заявила, что не собирается поддаваться давлению извне ни в вопросе Саакашвили, ни в вопросе помилования основателя крупного оппозиционного канала "Мтавари архи" Ники Гварамия, осужденного за растрату средств телекомпании "Рустави 2", генеральным директором которой он был. Представители движения "Свободу Нике Гварамия" 5 июня обратились к президенту Грузии Саломе Зурабишвили с просьбой помиловать основателя оппозиционного телеканала "Мтавари архи". Тбилисский апелляционный суд в ноябре 2022 года оставил в силе решение суда первой инстанции, который приговорил Гварамия к трем годам и шести месяцам тюрьмы за злоупотребление полномочиями. Речь идет о нанесении телекомпании "Рустави 2", когда ее гендиректором был Гварамия, ущерба в 6,8 миллиона лари. В правящей партии "Грузинская мечта" не раз заявили, что Гварамия начал "выкачивать деньги" из телеканала в 2015 году, когда права на него заявил прежний владелец – Кибар Халваши. По словам Халваши, главной целью Гварамия было банкротство "Рустави 2", чтобы возвращение компании законному владельцу потеряло смысл. Детали дела Дело касается события до июля 2019 года, когда Гварамия занимал пост гендиректора рейтингового, на то время оппозиционного "Рустави 2". В июле 2019 года телеканал сменил владельцев. Согласно материалам дела, Гварамия в ущерб интересам "Рустави 2" создал условия для получения компанией его друзей "Интер медиа плюс" многомиллионной прибыли. Именно с этой компанией в январе 2015 года было оформлено соглашение, которое предоставляло ей право на размещение рекламы в эфире телеканала. С января по август 2015 года Гварамия требовал от "Интер медиа плюс" 90-95% дохода от проданного рекламного времени, а после того, как 5 августа Халваши заявил о своих правах на телеканал, от "Интер медиа плюс" начали требовать лишь минимально необходимые для существования "Рустави 2" суммы. "Принципиально неприемлемо" – глава "Грузинской мечты" о помиловании Гварамия >>В результате доход "Рустави 2" от аналогичных услуг в 2015 году оказался на 6 763 509 лари меньше, чем годом ранее. Согласно второму эпизоду дела, в феврале 2019 года Гварамия выбрал в "Центре Порше" для себя и своей семьи Porsche Macan S стоимостью 76,7 тысячи евро в обмен на размещение рекламных роликов компании в эфире "Рустави 2". Эта операция была проведена через доверенное лицо Гварамия и вопреки законным интересам телекомпании. Помимо этого бартера, Гварамия пообещал в дальнейшем размещать на телеканале рекламные ролики "Центра Порше" по заниженной цене через рекламное агентство "Проэско медиа".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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