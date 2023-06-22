https://sputnik-georgia.ru/20230622/sostoyanie-telekommunikatsionnogo-rynka-gruzii---otchet-glavy-regulyatora-278858201.html

Состояние телекоммуникационного рынка Грузии – отчет главы регулятора

Состояние телекоммуникационного рынка Грузии – отчет главы регулятора

Комиссия продлила срок реализации положения об обязательном допуске оператора виртуальной сети на шесть месяцев 22.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-22T22:28+0400

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грузия

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экономика

кахи бекаури

национальная комиссия по коммуникациям грузии

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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Национальная комиссия по коммуникациям совместно с европейскими экспертами приступила к полноценному исследованию рынка телекоммуникаций Грузии с целью устранения барьеров для входа на рынки фиксированной и мобильной связи, заявил председатель комиссии Каха Бекаури, выступая с годовым отчетом на заседании парламентского комитета по защите прав человека. В 2019 году Комиссия по коммуникациям приняла решение обязать три крупных оператора мобильной связи Грузии – MagtiCom, Silknet и Vion Georgia – предоставить доступ к сети другим мобильным операторам для расширения рынка мобильных услуг в Грузии до 31 декабря 2022 года. Однако продвижения на рынке операторов так и не произошло. По его словам, будет оцениваться доступность услуг связи для потребителей и возможности развития отрасли, а также расширения доступа к услугам. В результате исследования определится, требуют ли такие оптовые рынки, как так называемый оптовый рынок широкополосных интернет-услуг, предварительное регулирование (Ex-ante). Сегмент Bitstream, доступ к физической инфраструктуре и рынки интернет-транзита, а также соответствующий оптовый рынок доступа для мобильных услуг. Виртуальные мобильные операторы получили полгода, чтобы пробиться на рынок Грузии >>В своем выступлении Бекаури рассказал о том, что в прошлом году комиссия оценила существующую среду с точки зрения допуска операторов виртуальных сетей (MVNO). Он также отметил, что в 2022 году в Грузии заработал первый виртуальный мобильный оператор Halo, однако процесс переговоров между другими компаниями, желающими войти на рынок, и сетевыми операторами затянулся. По словам Бекаури, комиссия приняла решение и продлила срок реализации положения об обязательном допуске оператора виртуальной сети на шесть месяцев, чтобы дать сторонам возможность осуществлять практическую деятельность.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, кахи бекаури, национальная комиссия по коммуникациям грузии