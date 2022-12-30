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Виртуальные мобильные операторы получили полгода, чтобы пробиться на рынок Грузии
Виртуальные мобильные операторы получили полгода, чтобы пробиться на рынок Грузии
Комиссия по коммуникациям продолжит следить за переговорным процессом между заявителями MVNO и сетевыми операторами 30.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-30T07:01+0400
2022-12-30T07:01+0400
2022-12-30T07:58+0400
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ТБИЛИСИ, 30 дек - Sputnik. Национальная комиссия по коммуникациям продлила срок реализации положения об обязательном допуске мобильного виртуального оператора на шесть месяцев до 30 июня 2023 года, говорится в сообщении комиссии. В 2019 году Комиссия по коммуникациям приняла решение обязать три крупных оператора мобильной связи Грузии – MagtiCom, Silknet и Vion Georgia, предоставить доступ к сети другим мобильным операторам для расширения рынка мобильных услуг в Грузии до 31 декабря 2022 года. Однако продвижения на рынке операторов так и не произошло. Комиссия отмечает, что ей известно, что компании, которые открыто выразили свою заинтересованность в доступе к инфраструктуре операторов сетей с 2020 года, до сих пор не смогли получить доступ. "На данном этапе комиссия по коммуникациям продолжит следить за переговорным процессом между заявителями MVNO и сетевыми операторами", - говорится в сообщении. В состав Ассоциации операторов виртуальных сетей мобильной связи входят три компании Inexphone, Myphone и Jens. Виртуальные мобильные операторы Грузии бьют тревогу – что происходит на рынке >>В сообщении также отмечено, что комиссия совместно с европейскими экспертами приступила к полноценному изучению телекоммуникационного рынка Грузии. "В рамках исследования будет оценена существующая конкуренция на рынке телекоммуникаций, будут определены соответствующие рынки и, при необходимости, будут определены конкретные обязательства для оператора, обладающего значительной рыночной властью", - говорится в сообщении. Целью исследования по данным комиссии является устранение барьеров для выхода на рынки услуг фиксированной и мобильной связи и усиление конкуренции. Почему в Грузии нет виртуальных мобильных операторов >>"Это, с одной стороны, приведет к доступу к различным телекоммуникационным услугам, а с другой - даст малым компаниям возможность развивать услуги и создавать альтернативные предложения связи, а операторы, владеющие сетью, будут более полно использовать возможности собственной сети, тем самым получая дополнительный доход", - отметили в комиссии. Исследование будет проводиться в несколько этапов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, magticom, silknet, национальная комиссия по коммуникациям грузии, смартфоны
грузия, новости, общество, magticom, silknet, национальная комиссия по коммуникациям грузии, смартфоны
Виртуальные мобильные операторы получили полгода, чтобы пробиться на рынок Грузии
07:01 30.12.2022 (обновлено: 07:58 30.12.2022)
Комиссия по коммуникациям продолжит следить за переговорным процессом между заявителями MVNO и сетевыми операторами
ТБИЛИСИ, 30 дек - Sputnik. Национальная комиссия по коммуникациям продлила срок реализации положения об обязательном допуске мобильного виртуального оператора на шесть месяцев до 30 июня 2023 года, говорится в сообщении комиссии.
В 2019 году Комиссия по коммуникациям приняла решение обязать три крупных оператора мобильной связи Грузии – MagtiCom, Silknet и Vion Georgia, предоставить доступ к сети другим мобильным операторам для расширения рынка мобильных услуг в Грузии до 31 декабря 2022 года. Однако продвижения на рынке операторов так и не произошло.
"Согласно новому решению Комиссии, операторы мобильной связи "Магтиком", "Силкнет" и "Билайн" обязаны не позднее 30 июня 2023 года опубликовать предложение операторам мобильных виртуальных сетей, желающим получить доступ к сети", - говорится в сообщении.
Комиссия отмечает, что ей известно, что компании, которые открыто выразили свою заинтересованность в доступе к инфраструктуре операторов сетей с 2020 года, до сих пор не смогли получить доступ.
"На данном этапе комиссия по коммуникациям продолжит следить за переговорным процессом между заявителями MVNO и сетевыми операторами", - говорится в сообщении.
В состав Ассоциации операторов виртуальных сетей мобильной связи входят три компании Inexphone, Myphone и Jens.
В сообщении также отмечено, что комиссия совместно с европейскими экспертами приступила к полноценному изучению телекоммуникационного рынка Грузии.
"В рамках исследования будет оценена существующая конкуренция на рынке телекоммуникаций, будут определены соответствующие рынки и, при необходимости, будут определены конкретные обязательства для оператора, обладающего значительной рыночной властью", - говорится в сообщении.
Целью исследования по данным комиссии является устранение барьеров для выхода на рынки услуг фиксированной и мобильной связи и усиление конкуренции.
"Это, с одной стороны, приведет к доступу к различным телекоммуникационным услугам, а с другой - даст малым компаниям возможность развивать услуги и создавать альтернативные предложения связи, а операторы, владеющие сетью, будут более полно использовать возможности собственной сети, тем самым получая дополнительный доход", - отметили в комиссии.
Исследование будет проводиться в несколько этапов.