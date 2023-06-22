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Тбилиси и Ларнаку свяжет прямой авиарейс

Тбилиси и Ларнаку свяжет прямой авиарейс

Рейсы будут выполняться три раза в неделю 22.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-22T15:25+0400

2023-06-22T15:25+0400

2023-06-22T15:25+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Национальный авиаперевозчик Кипра Cyprus Airways начнет выполнять прямой регулярный рейс Ларнака-Тбилиси-Ларнака со 2 июля 2023 года, сообщили в Агентстве гражданской авиации Грузии. По информации Агентства, рейсы будут выполняться три раза в неделю по понедельникам, средам и воскресеньям. Необходимое разрешение на полеты грузинское Агентство выдало авиаперевозчику 21 июня. Почему отложены полеты авиакомпании Red Wings из России в Грузию?>>В июле 2016 года компания Charlie Airlines Ltd выиграла тендер на право использования товарного знака национального перевозчика Cyprus Airways в течение десяти лет, подписав соответствующее соглашение с министерством финансов Кипра. Cyprus Airways базируется в международном аэропорту Ларнаки и выполняет рейсы в Европу и на Ближний Восток. Все рейсы Cyprus Airways выполняются на самолетах Airbus A320 вместимостью 180 мест экономического класса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, туризм, экономика, агентство гражданской авиации, тбилиси, кипр, европа