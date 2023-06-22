https://sputnik-georgia.ru/20230622/tekhnologii-intellektualnogo-punkta-propuska-budut-ispolzovany-na-verkhnem-larse-278828952.html

Технологии "интеллектуального пункта пропуска" будут использованы на "Верхнем Ларсе"

Технологии "интеллектуального пункта пропуска" будут использованы на "Верхнем Ларсе"

Физически нет возможности увеличивать количество полос на "Верхнем Ларсе", поэтому для увеличения пропускной способности планируют использовать современные... 22.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-22T08:00+0400

2023-06-22T08:00+0400

2023-06-22T08:00+0400

грузия

новости

россия

верхний ларс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/14/266793107_0:300:2896:1929_1920x0_80_0_0_8ed9c8adb5c7fc0419e848b44c4a9bf2.jpg

ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Федеральная таможенная служба России планирует в будущем использовать технологии "интеллектуального пункта пропуска" на "Верхнем Ларсе" для ускорения пропуска автотранспорта через границу с Грузией, сообщает РИА Новости со ссылкой на временно и. о. главы ведомства Руслана Давыдова.ТПП "Казбеги" – "Верхний Ларс" – единственный функционирующий на сегодняшний день пункт пропуска на сухопутной границе Грузии и России. На сегодняшний день на "Верхнем Ларсе" функционируют 39 полос: 12 – для грузового транспорта, две – для автобусов, одна – резервная, 24 – для легковых автомобилей.Физически больше нет возможности расширять "Верхний Ларс", увеличивая количество полос, но есть технологии, благодаря которым можно будет и дальше наращивать грузопоток в этом направлении, сообщил Давыдов.Федеральная таможенная служба планирует расширять использование цифровых технологий в пунктах пропуска: сейчас с армянской стороной прорабатывается технология интеллектуальной пломбы. В ФТС планируют запустить эту технологию в течение двух лет."Верхний Ларс" установил рекорд после запуска новых полос – ФТС России>>После запуска 15 июня 2023 года дополнительных линий контроля для грузового транспорта (до 39 полос) ежесуточно погранпереход пропускает в среднем около 1,2 тысячи грузовых транспортных средств, в то время как до реконструкции – менее одной тысячи.По данным ФТС России, в результате комплекса мер за последние пять лет пропускная способность "Верхнего Ларса" возросла на 50%: с 665 до 989 транспортных средств, а в связи с началом использования дополнительных линий – практически до 1 200 грузовых автомобилей в сутки. До реконструкции этот погранпереход был рассчитан на оформление всего 170 грузовых автомобилей ежесуточно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, россия, верхний ларс