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Технологии "интеллектуального пункта пропуска" будут использованы на "Верхнем Ларсе"
Технологии "интеллектуального пункта пропуска" будут использованы на "Верхнем Ларсе"
Физически нет возможности увеличивать количество полос на "Верхнем Ларсе", поэтому для увеличения пропускной способности планируют использовать современные... 22.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-22T08:00+0400
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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Федеральная таможенная служба России планирует в будущем использовать технологии "интеллектуального пункта пропуска" на "Верхнем Ларсе" для ускорения пропуска автотранспорта через границу с Грузией, сообщает РИА Новости со ссылкой на временно и. о. главы ведомства Руслана Давыдова.ТПП "Казбеги" – "Верхний Ларс" – единственный функционирующий на сегодняшний день пункт пропуска на сухопутной границе Грузии и России. На сегодняшний день на "Верхнем Ларсе" функционируют 39 полос: 12 – для грузового транспорта, две – для автобусов, одна – резервная, 24 – для легковых автомобилей.Физически больше нет возможности расширять "Верхний Ларс", увеличивая количество полос, но есть технологии, благодаря которым можно будет и дальше наращивать грузопоток в этом направлении, сообщил Давыдов.Федеральная таможенная служба планирует расширять использование цифровых технологий в пунктах пропуска: сейчас с армянской стороной прорабатывается технология интеллектуальной пломбы. В ФТС планируют запустить эту технологию в течение двух лет."Верхний Ларс" установил рекорд после запуска новых полос – ФТС России>>После запуска 15 июня 2023 года дополнительных линий контроля для грузового транспорта (до 39 полос) ежесуточно погранпереход пропускает в среднем около 1,2 тысячи грузовых транспортных средств, в то время как до реконструкции – менее одной тысячи.По данным ФТС России, в результате комплекса мер за последние пять лет пропускная способность "Верхнего Ларса" возросла на 50%: с 665 до 989 транспортных средств, а в связи с началом использования дополнительных линий – практически до 1 200 грузовых автомобилей в сутки. До реконструкции этот погранпереход был рассчитан на оформление всего 170 грузовых автомобилей ежесуточно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, россия, верхний ларс
грузия, новости, россия, верхний ларс
Технологии "интеллектуального пункта пропуска" будут использованы на "Верхнем Ларсе"
Физически нет возможности увеличивать количество полос на "Верхнем Ларсе", поэтому для увеличения пропускной способности планируют использовать современные технологии
ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik.
Федеральная таможенная служба России планирует в будущем использовать технологии "интеллектуального пункта пропуска" на "Верхнем Ларсе" для ускорения пропуска автотранспорта через границу с Грузией, сообщает РИА Новости
со ссылкой на временно и. о. главы ведомства Руслана Давыдова.
ТПП "Казбеги" – "Верхний Ларс" – единственный функционирующий на сегодняшний день пункт пропуска на сухопутной границе Грузии и России. На сегодняшний день на "Верхнем Ларсе" функционируют 39 полос: 12 – для грузового транспорта, две – для автобусов, одна – резервная, 24 – для легковых автомобилей.
Физически больше нет возможности расширять "Верхний Ларс", увеличивая количество полос, но есть технологии, благодаря которым можно будет и дальше наращивать грузопоток в этом направлении, сообщил Давыдов.
"Используем технологии интеллектуального пункта пропуска: это интернет вещей, это цифровизация, это умные сканеры, это автоматическое сканирование весо-габаритных показателей машин, сканирование номерных знаков, автоматическое закачивание их в системы контролирующих органов и дальше работа с ними системы управления рисками, в перспективе – с использованием искусственного интеллекта", – сказал он.
Федеральная таможенная служба планирует расширять использование цифровых технологий в пунктах пропуска: сейчас с армянской стороной прорабатывается технология интеллектуальной пломбы.
"Машина с такой пломбой будет проходить пункт пропуска бесконтактно. В пломбе будет закачана вся информация о машине, она будет сканироваться на пункте пропуска, и если не будет срабатывать система управления рисками – значит, будем пропускать автоматически", – пояснил он.
В ФТС планируют запустить эту технологию в течение двух лет.
После запуска 15 июня 2023 года дополнительных линий контроля для грузового транспорта (до 39 полос) ежесуточно погранпереход пропускает в среднем около 1,2 тысячи грузовых транспортных средств, в то время как до реконструкции – менее одной тысячи.
По данным ФТС России, в результате комплекса мер за последние пять лет пропускная способность "Верхнего Ларса" возросла на 50%: с 665 до 989 транспортных средств, а в связи с началом использования дополнительных линий – практически до 1 200 грузовых автомобилей в сутки. До реконструкции этот погранпереход был рассчитан на оформление всего 170 грузовых автомобилей ежесуточно.