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Центробанк Турции повысил ключевую ставку почти в два раза до 15%
Центробанк Турции повысил ключевую ставку почти в два раза до 15%
После решения ЦБ Турции повысить ставку, стоимость турецкой лиры к доллару в четверг обновила исторический минимум 22.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-22T20:23+0400
2023-06-22T20:23+0400
2023-06-22T20:23+0400
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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Центральный банк Турции впервые более чем за два года повысил ключевую ставку – до 15% с 8,5%, следует из решения регулятора в четверг.В предыдущий раз турецкий Центробанк повышал ключевую ставку в марте 2021 года – с 17 до 19%.Это первое решение регулятора по ставке с новой главой Хафизе Гайе Эркан, первой женщиной на этом посту. Многие аналитики ожидали более резкого повышения.ЦБ Турции заявил, что продолжит постепенно ужесточать денежно-кредитную политику, пока прогноз по инфляции не улучшится значительно, говорится в заявлении регулятора.Годовая инфляция в Турции по итогам мая составила 39,6%.Отмечается, что ставка будет устанавливаться таким образом, чтобы "достичь целевого уровня по инфляции в 5% в среднесрочной перспективе".После решения ЦБ Турции повысить ставку, стоимость турецкой лиры к доллару в четверг обновила исторический минимум и впервые преодолела психологическую отметку в 24 лиры за доллар.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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турция, новости, экономика, в мире, инфляция
турция, новости, экономика, в мире, инфляция
Центробанк Турции повысил ключевую ставку почти в два раза до 15%
После решения ЦБ Турции повысить ставку, стоимость турецкой лиры к доллару в четверг обновила исторический минимум
ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Центральный банк Турции впервые более чем за два года повысил ключевую ставку – до 15% с 8,5%, следует из решения регулятора в четверг.
В предыдущий раз турецкий Центробанк повышал ключевую ставку в марте 2021 года – с 17 до 19%.
Это первое решение регулятора по ставке с новой главой Хафизе Гайе Эркан, первой женщиной на этом посту. Многие аналитики ожидали более резкого повышения.
ЦБ Турции заявил, что продолжит постепенно ужесточать денежно-кредитную политику, пока прогноз по инфляции не улучшится значительно, говорится в заявлении регулятора.
Годовая инфляция в Турции по итогам мая составила 39,6%.
"Ужесточение денежно-кредитной политики будет постепенно усиливаться по мере необходимости до тех пор, пока прогноз инфляции не продемонстрирует значительное улучшение. Показатели инфляции и инфляционные тенденции будут тщательно отслеживаться, и Центробанк Турции продолжит решительно использовать все имеющиеся инструменты в соответствии с главной целью – ценовой стабильностью", – говорится в заявлении.
Отмечается, что ставка будет устанавливаться таким образом, чтобы "достичь целевого уровня по инфляции в 5% в среднесрочной перспективе".
После решения ЦБ Турции повысить ставку, стоимость турецкой лиры к доллару в четверг обновила исторический минимум и впервые преодолела психологическую отметку в 24 лиры за доллар.