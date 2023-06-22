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Вархей: Грузия выполнила три из 12 условий для получения статуса кандидата в ЕС

Вархей: Грузия выполнила три из 12 условий для получения статуса кандидата в ЕС

По одному из пунктов Грузия не достигла никакого прогресса, согласно устному докладу Еврокомиссии 22.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-22T19:06+0400

2023-06-22T19:06+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Грузия выполнила три из 12 условий для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз, по семи направлениям есть определенный прогресс, заявил еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархей. В четверг Вархей представил устный доклад Еврокомиссии о том, какую работу проделали Грузия, Украина и Молдова на пути интеграции в ЕС. В июне 2022 года Грузия, в отличие от Украины и Молдовы, получила не статус кандидата, а европейскую перспективу.По его словам, Грузия достигла частичного прогресса по семи направлениям, по которым нужно провести больше реформ. Это решение проблемы политической поляризации; дальнейшее улучшение функционирования государственных институтов и избирательных рамок; утверждение стратегии проведения прозрачной и эффективной судебной реформы и ее реализация; усиление независимости антикоррупционной стратегии; усиление борьбы с организованной преступностью; защита прав уязвимых групп и их усиление; обеспечение включенности гражданских групп в процесс принятия решений. Что касается деолигархизации, Грузия достигла ограниченного прогресса. "По этому направлению Венецианская комиссия в последнем заключении сказала, что законопроект ("О деолигархизации" – ред.) не должен быть принят. В связи с этим хочу поприветствовать сделанное несколько дней назад правящей партией заявление, что законопроект не будет принят", – сказал Вархей."Грузинская мечта" передумала принимать закон "О деолигархизации">>По его словам, сейчас Грузии нужно сфокусироваться на формировании системного подхода с учетом рекомендаций Венецианской комиссии, которая является консультативным органом по конституционному праву при Совете Европы. Вархей выделил рекомендации, касающиеся правил политической конкуренции и финансирования партий. Согласно устному докладу Еврокомиссии, прогресса у Грузии нет в направлении "плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ". "Грузия в осуществлении этого шага не достигла успеха. Грузии нужны поправки в закон о вещании с учетом рекомендаций Европейского совета и нужно обеспечение безопасности журналистов, а также повышение защиты свободы журналистов и владельцев СМИ", – сказал Вархей.В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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