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https://sputnik-georgia.ru/20230622/varkhey-gruziya-vypolnila-tri-iz-12-usloviy-dlya-polucheniya-statusa-kandidata-v-es-278854227.html
Вархей: Грузия выполнила три из 12 условий для получения статуса кандидата в ЕС
Вархей: Грузия выполнила три из 12 условий для получения статуса кандидата в ЕС
По одному из пунктов Грузия не достигла никакого прогресса, согласно устному докладу Еврокомиссии 22.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-22T19:06+0400
2023-06-22T19:24+0400
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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Грузия выполнила три из 12 условий для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз, по семи направлениям есть определенный прогресс, заявил еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархей. В четверг Вархей представил устный доклад Еврокомиссии о том, какую работу проделали Грузия, Украина и Молдова на пути интеграции в ЕС. В июне 2022 года Грузия, в отличие от Украины и Молдовы, получила не статус кандидата, а европейскую перспективу.По его словам, Грузия достигла частичного прогресса по семи направлениям, по которым нужно провести больше реформ. Это решение проблемы политической поляризации; дальнейшее улучшение функционирования государственных институтов и избирательных рамок; утверждение стратегии проведения прозрачной и эффективной судебной реформы и ее реализация; усиление независимости антикоррупционной стратегии; усиление борьбы с организованной преступностью; защита прав уязвимых групп и их усиление; обеспечение включенности гражданских групп в процесс принятия решений. Что касается деолигархизации, Грузия достигла ограниченного прогресса. "По этому направлению Венецианская комиссия в последнем заключении сказала, что законопроект ("О деолигархизации" – ред.) не должен быть принят. В связи с этим хочу поприветствовать сделанное несколько дней назад правящей партией заявление, что законопроект не будет принят", – сказал Вархей."Грузинская мечта" передумала принимать закон "О деолигархизации"&gt;&gt;По его словам, сейчас Грузии нужно сфокусироваться на формировании системного подхода с учетом рекомендаций Венецианской комиссии, которая является консультативным органом по конституционному праву при Совете Европы. Вархей выделил рекомендации, касающиеся правил политической конкуренции и финансирования партий. Согласно устному докладу Еврокомиссии, прогресса у Грузии нет в направлении "плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ". "Грузия в осуществлении этого шага не достигла успеха. Грузии нужны поправки в закон о вещании с учетом рекомендаций Европейского совета и нужно обеспечение безопасности журналистов, а также повышение защиты свободы журналистов и владельцев СМИ", – сказал Вархей.В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, политика, новости, украина, молдова, еврокомиссия, европейский суд по правам человека, евросоюз
грузия, политика, новости, украина, молдова, еврокомиссия, европейский суд по правам человека, евросоюз

Вархей: Грузия выполнила три из 12 условий для получения статуса кандидата в ЕС

19:06 22.06.2023 (обновлено: 19:24 22.06.2023)
© AFP 2023 / EMMANUEL DUNAND / Флаги ЕС на фоне здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги ЕС на фоне здания Еврокомиссии в Брюсселе - Sputnik Грузия, 1920, 22.06.2023
© AFP 2023 / EMMANUEL DUNAND /
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По одному из пунктов Грузия не достигла никакого прогресса, согласно устному докладу Еврокомиссии
ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Грузия выполнила три из 12 условий для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз, по семи направлениям есть определенный прогресс, заявил еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархей.
В четверг Вархей представил устный доклад Еврокомиссии о том, какую работу проделали Грузия, Украина и Молдова на пути интеграции в ЕС. В июне 2022 года Грузия, в отличие от Украины и Молдовы, получила не статус кандидата, а европейскую перспективу.

"Три из них (рекомендации ЕС – ред.) выполнены: первое – это гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин. Второе – это учет решений Европейского суда по правам человека. Третье – это прозрачный процесс назначения Народного защитника", – приводит слова Вархейя грузинский Первый канал.

По его словам, Грузия достигла частичного прогресса по семи направлениям, по которым нужно провести больше реформ. Это решение проблемы политической поляризации; дальнейшее улучшение функционирования государственных институтов и избирательных рамок; утверждение стратегии проведения прозрачной и эффективной судебной реформы и ее реализация; усиление независимости антикоррупционной стратегии; усиление борьбы с организованной преступностью; защита прав уязвимых групп и их усиление; обеспечение включенности гражданских групп в процесс принятия решений.
Что касается деолигархизации, Грузия достигла ограниченного прогресса.
"По этому направлению Венецианская комиссия в последнем заключении сказала, что законопроект ("О деолигархизации" – ред.) не должен быть принят. В связи с этим хочу поприветствовать сделанное несколько дней назад правящей партией заявление, что законопроект не будет принят", – сказал Вархей.
"Грузинская мечта" передумала принимать закон "О деолигархизации">>
По его словам, сейчас Грузии нужно сфокусироваться на формировании системного подхода с учетом рекомендаций Венецианской комиссии, которая является консультативным органом по конституционному праву при Совете Европы. Вархей выделил рекомендации, касающиеся правил политической конкуренции и финансирования партий.
Согласно устному докладу Еврокомиссии, прогресса у Грузии нет в направлении "плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ".
"Грузия в осуществлении этого шага не достигла успеха. Грузии нужны поправки в закон о вещании с учетом рекомендаций Европейского совета и нужно обеспечение безопасности журналистов, а также повышение защиты свободы журналистов и владельцев СМИ", – сказал Вархей.
В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.
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