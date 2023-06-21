https://sputnik-georgia.ru/20230621/gruzinskaya-mechta-peredumala-prinimat-zakon-o-deoligarkhizatsii-278796420.html

"Грузинская мечта" передумала принимать закон "О деолигархизации"

"Грузинская мечта" передумала принимать закон "О деолигархизации"

Деолигархизация является одним из 12 условий Евросоюза для предоставления Грузии статуса страны-кандидата 21.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-21T15:45+0400

2023-06-21T15:45+0400

2023-06-21T17:27+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Парламент Грузии не станет на данном этапе принимать закон "О деолигархизации" в окончательном, третьем чтении, так как этого попросили представители Евросоюза, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе журналистам. Ранее Венецианская комиссия рекомендовала властям Грузии не принимать даже доработанную версию законопроекта "О деолигархизации", отметив, что в борьбе с олигархическим влиянием следует придерживаться системного, а не персонального подхода. Деолигархизация является одним из 12 условий Евросоюза для предоставления Грузии статуса кандидата. По его словам, власти Грузии приняли во внимание эту просьбу и поэтому не станут принимать законопроект. Голосование в окончательном чтении планировалось уже на следующей неделе. "Мы, естественно, считаемся с этой просьбой, на будущей неделе не будет принят этот закон, и до декабря не вернемся к нему. Мы, во всяком случае, дождемся позиции Еврокомиссии и Евросовета по этой теме в декабре. Нам интересно, снимется или нет этот вопрос – вопрос деолигархизации, который подразумевает персонализированный подход", – заявил Кобахидзе.Отказ будет стратегической ошибкой Запада – премьер Грузии о статусе кандидата в ЕС>>Грузия, в отличие от Украины и Молдовы, не получила статуса кандидата на вступление в Евросоюз в июне 2022 года.Европейский совет (высший политический орган ЕС), тогда лишь признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии 22 июня. В октябре будут подготовлены рекомендации Еврокомиссии для Евросовета, который примет окончательное решение в декабре. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.Деолигархизация под вопросомЕврокомиссия не говорила Грузии, как именно надо выполнить условие о деолигархизации, а только указала на проблему, сказал посол ЕС в Грузии Павел Герчинский после того, как было обнародовано заключение Венецианской комиссии (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы) по доработанному после первых замечаний законопроекту.По словам посла, власти Грузии выбрали неправильный подход в борьбе с олигархическим влиянием. Еврокомиссия, по его словам поддерживает все рекомендации Венецианской комиссии. "Так что мы призываем к системному подходу вместо принятия специального закона", – сказал Герчинский.Власти Грузии выбрали неправильный подход в борьбе с олигархическим влиянием – посол ЕС>>Еще на прошлое неделе в правящей партии "Грузинская мечта" заявляли, что закон "О деолигархизации" будет принят, несмотря на позицию Венецианской комиссии, так как Евросоюз поставил Грузии условие – деолигархизация. Лидеры партии говорили, что если Евросоюз снимет это условие, то закон не вступит в силу, как это планировалось с марта 2024 года.Изначально депутаты от "Грузинкой мечты" подготовили копию украинского закона против олигархов, который предполагал более жесткий подход.Законопроект был доработан после того, как Венецианская комиссия после изучения первоначальной версии заявила о рисках нарушения Евроконвенции по правам человека – начале преследования людей по политическому признаку. Обновленный вариант был отправлен в консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы в середине апреля 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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