https://sputnik-georgia.ru/20230622/vpervye-v-regione-germaniya-vydelit-gruzii-23-mln-dlya-rasprostraneniya-zelenogo-vodoroda-278826314.html

Впервые в регионе: Германия выделит Грузии €23 млн для распространения "зеленого" водорода

Впервые в регионе: Германия выделит Грузии €23 млн для распространения "зеленого" водорода

Всего Германия выделит Грузии в течение двух лет 68 миллионов евро для реализации проектов в различных сферах 22.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-22T09:20+0400

2023-06-22T09:20+0400

2023-06-22T09:20+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Правительство Германии выделит Грузии 23 миллиона евро для распространения на рынке "зеленого" водорода, что станет первым инвестиционным проектом в области технологий данного топлива в Кавказском регионе, сообщили в диппредставительстве Германии в Тбилиси. Правительства Грузии и Германии договорились о расширении сотрудничества в энергетической сфере в рамках двухдневных правительственных переговоров в сфере политики развития в Берлине. Помимо энергетики, стороны также договорились продолжить сотрудничество в других сферах. Пакет мероприятий включает в общей сложности до 68 миллионов евро на следующие два года. Например, по информации посольства, в Батуми и в Аджарии в целом должны быть улучшены системы водоснабжения и водоотведения. В Тбилиси и Батуми должны улучшить общественный транспорт, а для грузинских компаний должны быть переподготовлены специалисты. На развитие потребления зеленого водорода в Грузии потратят 1,3 миллиона евро>>"Зеленый" водород получают путем электролиза воды с использованием электричества из возобновляемых источников энергии. "Зеленый" водород имеет большой потенциал в борьбе с изменением климата, так как способен заменять ископаемое топливо там, где декарбонизация является более сложной, например в морском и воздушном транспорте или в некоторых промышленных процессах. Также "зеленый" водород имеет большой потенциал в качестве сезонной системы хранения энергии. Грузия и Германия установили дипломатические отношения в 1992 году, с тех пор страны активно сотрудничают по разным направлениям. Между ними действует более 50 соглашений о взаимном сотрудничестве, в том числе в сфере налогообложения, обороны, культуры, образования, борьбы с преступностью и инвестиций. Внешнеторговый оборот между странами в 2022 году вырос 34,7% по сравнению с 2021 годом и составил 741,1 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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