https://sputnik-georgia.ru/20230619/na-razvitie-potrebleniya-zelenogo-vodoroda-v-gruzii-potratyat-13-milliona-evro-278723028.html

На развитие потребления зеленого водорода в Грузии потратят 1,3 миллиона евро

На развитие потребления зеленого водорода в Грузии потратят 1,3 миллиона евро

На первом этапе использовать водород предполагается на батумском муниципальном транспорте 19.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-19T22:47+0400

2023-06-19T22:47+0400

2023-06-19T23:17+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Соглашение, предусматривающее выделение 1,3 миллиона евро на развитие потребления зеленого водорода и соответствующие подготовительные мероприятия в Грузии, подписали в Берлине, сообщила Корпорация нефти и газа Грузии. Подписи под документом поставили генеральный директор Корпорации Георгий Чиковани и директор сектора энергетики Немецкого банка развития (KfW) Бодо Шмюлинг в рамках недели германо-грузинских правительственных переговоров. Согласно проекту соглашения, финансирование осуществляется в предпринимательских целях. В частности, полученные средства предназначены для проведения подготовительных работ – необходимого технико-экономического обоснования, проектирования, реализации отчетов о воздействии на окружающую среду и имплементации проекта соответствующих законодательных инициатив и т. д. Отмечается, что правительство Германии через Немецкий банк развития и в сотрудничестве с Министерством экономики и устойчивого развития Грузии планирует содействовать развитию рынка зеленого водорода в Грузии. Может ли Грузия стать экспортером водорода? >>С этой целью недавно в связи с разработкой пилотного проекта по зеленому водороду был подписан меморандум между Минэкономики Грузии, GOGC, мэрией Батуми и KfW. Меморандум подтверждает намерение сторон совместно развивать как пилотное предприятие зеленого водорода, так и его полную цепочку добавленной стоимости (включая спрос и предложение). Начальным этапом проекта является соглашение на сумму в 1,3 миллиона евро, с которой будут сделаны первые шаги по продвижению развития зеленого водорода в Грузии. На первом этапе использовать водород предполагается на батумском муниципальном транспорте. Подготовительные работы займут около года. Бизнесмены Грузии положительно оценили схему господдержки развития энергетики>>"Зеленый" водород имеет большой потенциал в борьбе с изменением климата, так как способен заменять ископаемое топливо там, где декарбонизация является более сложной, например в морском и воздушном транспорте или в некоторых промышленных процессах. Также "зеленый" водород имеет большой потенциал в качестве сезонной системы хранения энергии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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