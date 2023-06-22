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Взрыв в Париже – глава МВД сообщил количество пострадавших

Взрыв в Париже – глава МВД сообщил количество пострадавших

Взрыв произошел Американской академии Парижа на улице Сен-Жак, сообщил столичный префект 22.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-22T01:26+0400

2023-06-22T01:26+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Минимум 37 человек пострадали в результате взрыва в пятом округе Парижа, заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, сообщает РИА Новости.Взрыв произошел в Париже вечером 21 июня. Префект Парижа Лоран Нуньес подтвердил, что инцидент произошел в здании Американской академии. По его словам, взрыв спровоцировал сильный пожар и обрушение одного из зданий. Во многих соседних домах выбило стекла. Жителей двух ближайших домов эвакуировали. Глава МВД сообщил, что четверо пострадавших в тяжелом состоянии. По его мнению, не исключено, что ночью под завалами будут обнаружены тела. Власти не знают причин взрыва, отметил министр.Изначально сообщалось о 16 раненых.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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