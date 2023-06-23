https://sputnik-georgia.ru/20230623/bespretsedentno-uvelichilas-ploschad-okhranyaemykh-territoriy-v-gruzii-278877141.html

Беспрецедентно увеличилась площадь охраняемых территорий в Грузии

Беспрецедентно увеличилась площадь охраняемых территорий в Грузии

Общая площадь охраняемых территорий Грузии 900 тыс. гектаров – 13% территории страны 23.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-23T15:26+0400

2023-06-23T15:26+0400

2023-06-23T15:26+0400

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агентство охраняемых территорий

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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Площадь охраняемых территорий Грузии увеличилась на 116 тысяч гектаров земли, что считается беспрецедентным ростом, заявила глава Агентства охраняемых территорий Тамар Хахишвили на презентации отчета о проделанной работе на парламентском выездном заседании в Батуми. В последнее время в Грузии появилось пять новых охраняемых территорий. Всего в стране 100 охраняемых территорий. Их общая площадь превышает 900 тысяч гектаров и занимает 13% территории страны. Охраняемые территории Грузии пользуются большой популярностью среди туристов. Из них самыми востребованными считаются Сатаплиа, каньон Окаце, Мартвильский каньон и пещера Прометея. На данных территориях значительно возросло количество международных визитеров, среди них особенно лидируют гости из Польши, Индии, Латвии, России и Казахстана. Новые технологии помогут бороться с пожарами в национальном парке в Боржоми>>Агентство охраняемых территорий Грузии осуществляет множество важных проектов в направлении развития экотуризма. Это, с одной стороны, содействует защите и сохранению уникальной природы и многообразия, а с другой стороны – вносит важный вклад в развитие экотуризма страны, что позитивно отражается на социально-экономическом положении населения. Фауна Грузии представлена более 100 видами млекопитающих, 330 видами птиц и 160 видами рыб. На охраняемых территориях водится 90 видов редких и находящихся на грани исчезновения животных, составляющих 67% видов животных, занесенных в "Красный список" Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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