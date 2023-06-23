https://sputnik-georgia.ru/20230623/credit-suisse-life-vse-zhe-pridetsya-vyplatit-ivanishvili-607-mln-dollarov-278887652.html
Credit Suisse Life все же придется выплатить Иванишвили 607 млн долларов
Credit Suisse Life все же придется выплатить Иванишвили 607 млн долларов
Иванишвили инициировал глобальный судебный процесс против Credit Suisse в 2016 году 23.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-23T19:52+0400
2023-06-23T19:52+0400
2023-06-23T20:20+0400
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экономика
бидзина иванишвили
грузинская мечта
credit suisse
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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Апелляционный суд Бермудских Островов оставил в силе решение сура первой инстанции и обязал дочку крупнейшего швейцарского банка - страховую компанию Credit Suisse Life (Bermuda) выплатить экс-премьеру Грузии, основателю правящей партии "Грузинская мечта" Бидзине Иванишвили 607 миллионов долларов, написал адвокат миллиардера Лаша Каландадзе в соцсети.Иванишвили инициировал глобальный судебный процесс против Credit Suisse в 2016 году. В одном случае речь идет об ущербе из-за мошенничества, когда со страховой схемы Иванишвили исчезли 400 миллионов долларов, а во втором – об отказе двух трастов Credit Suisse осуществлять запрашиваемые транзакции.Этим решением не был удовлетворен апелляционный иск Credit Suisse Life.Экскурс в прошлоеВсе началось еще 15 лет назад.Счета Иванишвили в Credit Suisse подверглись массированной атаке 2008-2015 годах – фальсифицировались его подписи, происходили неавторизованные перечисления, лишенные всякой финансовой и экономической логики, и прямо незаконные инвестирования.Обо всем этом сказано в отчете Управления надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA), заявила ранее адвокатская контора MKD Law, которая до недавнего времени защищала интересы Иванишвили.Менеджмент Credit Suisse более ста раз получал предупреждения от системы внутреннего аудита, но вместо пресечения преступления виновных поощряли премиями и бонусами, подчеркнула адвокатская контора.В результате в мошенничестве обвинили менеджера Credit Suisse Патриса Лескодрона. Он признался, что тайно покрывал убытки, полученные клиентами в результате его неверных инвестиционных решений, деньгами со счетов других клиентов. Сам Credit Suisse утверждал, что не знал о действиях своего менеджера.В 2018 году Лескодрона приговорили к пяти годам тюрьмы, но он был освобожден раньше срока. В 2020 году, до начала рассмотрения гражданских споров по существу, Лескодрон покончил жизнь самоубийством.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, бидзина иванишвили, грузинская мечта, credit suisse
грузия, новости, экономика, бидзина иванишвили, грузинская мечта, credit suisse
Credit Suisse Life все же придется выплатить Иванишвили 607 млн долларов
19:52 23.06.2023 (обновлено: 20:20 23.06.2023)
Дополняется
Иванишвили инициировал глобальный судебный процесс против Credit Suisse в 2016 году
ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Апелляционный суд Бермудских Островов оставил в силе решение сура первой инстанции и обязал дочку крупнейшего швейцарского банка - страховую компанию Credit Suisse Life (Bermuda) выплатить экс-премьеру Грузии, основателю правящей партии "Грузинская мечта" Бидзине Иванишвили 607 миллионов долларов, написал адвокат миллиардера Лаша Каландадзе в соцсети.
Иванишвили инициировал глобальный судебный процесс против Credit Suisse в 2016 году. В одном случае речь идет об ущербе из-за мошенничества, когда со страховой схемы Иванишвили исчезли 400 миллионов долларов, а во втором – об отказе двух трастов Credit Suisse осуществлять запрашиваемые транзакции.
"Неизменным осталось решение суда первой инстанции, согласно которому Credit Suisse Life (Bermuda) Limited поручено выплатить 607 миллионов долларов США в пользу Бидзины Иванишвили, его семьи и связанных с ними организаций", - написал Каландадзе.
Этим решением не был удовлетворен апелляционный иск Credit Suisse Life.
Экскурс в прошлое
Все началось еще 15 лет назад.
Счета Иванишвили в Credit Suisse подверглись массированной атаке 2008-2015 годах – фальсифицировались его подписи, происходили неавторизованные перечисления, лишенные всякой финансовой и экономической логики, и прямо незаконные инвестирования.
Обо всем этом сказано в отчете Управления надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA), заявила ранее адвокатская контора MKD Law, которая до недавнего времени защищала интересы Иванишвили.
Менеджмент Credit Suisse более ста раз получал предупреждения от системы внутреннего аудита, но вместо пресечения преступления виновных поощряли премиями и бонусами, подчеркнула адвокатская контора.
В результате в мошенничестве обвинили менеджера Credit Suisse Патриса Лескодрона. Он признался, что тайно покрывал убытки, полученные клиентами в результате его неверных инвестиционных решений, деньгами со счетов других клиентов. Сам Credit Suisse утверждал, что не знал о действиях своего менеджера.
В 2018 году Лескодрона приговорили к пяти годам тюрьмы, но он был освобожден раньше срока. В 2020 году, до начала рассмотрения гражданских споров по существу, Лескодрон покончил жизнь самоубийством.