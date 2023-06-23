https://sputnik-georgia.ru/20230623/dom-advokata-otkryli-v-gruzii-278873396.html
"Дом адвоката" открыли в Грузии
"Дом адвоката" открыли в Грузии
В состав Ассоциации адвокатов Грузии входит более 5 тысяч членов 23.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-23T15:06+0400
2023-06-23T15:06+0400
2023-06-23T15:06+0400
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новости
общество
ираклий гарибашвили
шалва папуашвили
ираклий шотадзе
ассоциация адвокатов грузии
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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Открытие "Дома адвоката" в Тбилиси – важное событие по многим показателям, в том числе потому, что развитие инфраструктуры будет способствовать бесперебойной деятельности Ассоциации адвокатов на высоком уровне, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.На мероприятии по случаю открытия "Дома адвоката" кроме премьера со словом выступили председатель парламента Шалва Папуашвили, генеральный прокурор Ираклий Шотадзе и глава Ассоциации Давид Асатиани. В ряды Ассоциации вступили порядка 100 новых адвокатов, всего в ее составе более пяти тысяч членов.Кроме того, сделан важный шаг для превращения в реальность концепции т. н. района правосудия – здание Ассоциации адвокатов построено рядом с Тбилисским городским судом, городской и районной прокуратурой, а это "будет поощрять диалог и сотрудничество между юридическими профессиями в целом", отметил глава правительства.Премьер напомнил, что концепция и дизайн нового головного офиса Ассоциации юристов Грузии стали лауреатом одной из самых престижных наград в мире – Global Architecture & Design Award 2021.Ассоциация адвокатов играет важную роль в процессе защиты прав человека, укрепления верховенства закона, обеспечения качественного правосудия, отметил премьер.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, шалва папуашвили, ираклий шотадзе, ассоциация адвокатов грузии
грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, шалва папуашвили, ираклий шотадзе, ассоциация адвокатов грузии
"Дом адвоката" открыли в Грузии
В состав Ассоциации адвокатов Грузии входит более 5 тысяч членов
ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Открытие "Дома адвоката" в Тбилиси – важное событие по многим показателям, в том числе потому, что развитие инфраструктуры будет способствовать бесперебойной деятельности Ассоциации адвокатов на высоком уровне, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
На мероприятии по случаю открытия "Дома адвоката" кроме премьера со словом выступили председатель парламента Шалва Папуашвили, генеральный прокурор Ираклий Шотадзе и глава Ассоциации Давид Асатиани. В ряды Ассоциации вступили порядка 100 новых адвокатов, всего в ее составе более пяти тысяч членов.
"Открытие "Дома адвоката" – важное событие в наши дни с нескольких точек зрения. В первую очередь хочу отметить, я верю, что инфраструктурное развитие Ассоциации будет способствовать бесперебойному осуществлению вашей деятельности на высоком уровне", – заявил премьер.
Кроме того, сделан важный шаг для превращения в реальность концепции т. н. района правосудия – здание Ассоциации адвокатов построено рядом с Тбилисским городским судом, городской и районной прокуратурой, а это "будет поощрять диалог и сотрудничество между юридическими профессиями в целом", отметил глава правительства.
Премьер напомнил, что концепция и дизайн нового головного офиса Ассоциации юристов Грузии стали лауреатом одной из самых престижных наград в мире – Global Architecture & Design Award 2021.
"Я уверен, что эта концепция станет визитной карточкой системы правосудия нашей страны. Я также хотел бы отметить, что все рады появлению нового здания головного офиса, дизайн которого получил одну из самых престижных наград в мире и добавит нашему городу еще одно важное архитектурное сооружение", – заявил Гарибашвили.
Ассоциация адвокатов играет важную роль в процессе защиты прав человека, укрепления верховенства закона, обеспечения качественного правосудия, отметил премьер.