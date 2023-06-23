https://sputnik-georgia.ru/20230623/dom-advokata-otkryli-v-gruzii-278873396.html

"Дом адвоката" открыли в Грузии

"Дом адвоката" открыли в Грузии

В состав Ассоциации адвокатов Грузии входит более 5 тысяч членов 23.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-23T15:06+0400

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2023-06-23T15:06+0400

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ираклий гарибашвили

шалва папуашвили

ираклий шотадзе

ассоциация адвокатов грузии

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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Открытие "Дома адвоката" в Тбилиси – важное событие по многим показателям, в том числе потому, что развитие инфраструктуры будет способствовать бесперебойной деятельности Ассоциации адвокатов на высоком уровне, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.На мероприятии по случаю открытия "Дома адвоката" кроме премьера со словом выступили председатель парламента Шалва Папуашвили, генеральный прокурор Ираклий Шотадзе и глава Ассоциации Давид Асатиани. В ряды Ассоциации вступили порядка 100 новых адвокатов, всего в ее составе более пяти тысяч членов.Кроме того, сделан важный шаг для превращения в реальность концепции т. н. района правосудия – здание Ассоциации адвокатов построено рядом с Тбилисским городским судом, городской и районной прокуратурой, а это "будет поощрять диалог и сотрудничество между юридическими профессиями в целом", отметил глава правительства.Премьер напомнил, что концепция и дизайн нового головного офиса Ассоциации юристов Грузии стали лауреатом одной из самых престижных наград в мире – Global Architecture & Design Award 2021.Ассоциация адвокатов играет важную роль в процессе защиты прав человека, укрепления верховенства закона, обеспечения качественного правосудия, отметил премьер.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, шалва папуашвили, ираклий шотадзе, ассоциация адвокатов грузии