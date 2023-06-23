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Глава Евросовета приветствует отказ Грузии от принятия закона об "иноагентах"
Глава Евросовета приветствует отказ Грузии от принятия закона об "иноагентах"
Скандальные законопроекты вызвали волну протестов в Грузии 23.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-23T12:41+0400
2023-06-23T12:41+0400
2023-06-23T12:57+0400
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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Президент Европейского совета Шарль Мишель приветствует решение премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили не принимать закон об иностранном влиянии, говорится в пресс-релизе Европейского совета. С инициативой ввести в Грузии учет НПО и СМИ, финансируемых из-за рубежа, выступило общественное движение "Сила народа", предложив две версии законопроектов о т. н. иноагентах. Это вызвало волну протестов в стране.В начале марта митингующие требовали от властей Грузии отказа от принятия закона об "иноагентах", против которого до этого выступили в Евросоюзе, Совете Европы, ООН, Госдеп США и лидеры некоторых западных стран партнеров Грузии. МВД не раз предупреждало митингующих действовать в рамках закона, но, когда протест приобретал агрессивные формы, в ход шли спецназ, водометы, слезоточивый газ. Протестующие били стекла в окнах парламента, сжигали автомобили, кидали "коктейли Молотова" в правоохранителей. Что дозволено Брюсселю, то не дозволено Тбилиси>>Разрядить обстановку удалось лишь 9 марта после официального заявления об отказе властей Грузии принимать какой бы то ни было вариант закона об "иноагентах". Уже 10 марта парламент Грузии в срочном порядке провалил во втором чтении проект закона "О прозрачности иностранного влияния". А вторую, американскую, версию законопроекта "О регистрации иностранных агентов", которая не была рассмотрена на пленарном заседании, инициаторы отозвали. Оба варианта инициировали депутаты, которые откололись от правящей партии "Грузинская мечта" и основали общественное движение "Сила народа", но при этом остались в составе парламентского большинства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика, сша, ираклий гарибашвили, совет европы, оон
новости, грузия, политика, сша, ираклий гарибашвили, совет европы, оон
Глава Евросовета приветствует отказ Грузии от принятия закона об "иноагентах"
12:41 23.06.2023 (обновлено: 12:57 23.06.2023)
Скандальные законопроекты вызвали волну протестов в Грузии
ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik.
Президент Европейского совета Шарль Мишель приветствует решение премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили не принимать закон об иностранном влиянии, говорится в пресс-релизе
Европейского совета.
С инициативой ввести в Грузии учет НПО и СМИ, финансируемых из-за рубежа, выступило общественное движение "Сила народа", предложив две версии законопроектов о т. н. иноагентах. Это вызвало волну протестов в стране.
В начале марта митингующие требовали от властей Грузии отказа от принятия закона об "иноагентах", против которого до этого выступили в Евросоюзе, Совете Европы, ООН, Госдеп США и лидеры некоторых западных стран партнеров Грузии.
МВД не раз предупреждало митингующих действовать в рамках закона, но, когда протест приобретал агрессивные формы, в ход шли спецназ, водометы, слезоточивый газ. Протестующие били стекла в окнах парламента, сжигали автомобили, кидали "коктейли Молотова" в правоохранителей.
Разрядить обстановку удалось лишь 9 марта после официального заявления об отказе властей Грузии принимать какой бы то ни было вариант закона об "иноагентах".
Уже 10 марта парламент Грузии в срочном порядке провалил во втором чтении проект закона "О прозрачности иностранного влияния". А вторую, американскую, версию законопроекта "О регистрации иностранных агентов", которая не была рассмотрена на пленарном заседании, инициаторы отозвали.
Оба варианта инициировали депутаты, которые откололись от правящей партии "Грузинская мечта" и основали общественное движение "Сила народа", но при этом остались в составе парламентского большинства.