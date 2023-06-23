https://sputnik-georgia.ru/20230623/glava-evrosoveta-privetstvuet-otkaz-gruzii-ot-prinyatiya-zakona-ob-inoagentakh-278868430.html

Глава Евросовета приветствует отказ Грузии от принятия закона об "иноагентах"

Глава Евросовета приветствует отказ Грузии от принятия закона об "иноагентах"

Скандальные законопроекты вызвали волну протестов в Грузии 23.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-23T12:41+0400

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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Президент Европейского совета Шарль Мишель приветствует решение премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили не принимать закон об иностранном влиянии, говорится в пресс-релизе Европейского совета. С инициативой ввести в Грузии учет НПО и СМИ, финансируемых из-за рубежа, выступило общественное движение "Сила народа", предложив две версии законопроектов о т. н. иноагентах. Это вызвало волну протестов в стране.В начале марта митингующие требовали от властей Грузии отказа от принятия закона об "иноагентах", против которого до этого выступили в Евросоюзе, Совете Европы, ООН, Госдеп США и лидеры некоторых западных стран партнеров Грузии. МВД не раз предупреждало митингующих действовать в рамках закона, но, когда протест приобретал агрессивные формы, в ход шли спецназ, водометы, слезоточивый газ. Протестующие били стекла в окнах парламента, сжигали автомобили, кидали "коктейли Молотова" в правоохранителей. Что дозволено Брюсселю, то не дозволено Тбилиси>>Разрядить обстановку удалось лишь 9 марта после официального заявления об отказе властей Грузии принимать какой бы то ни было вариант закона об "иноагентах". Уже 10 марта парламент Грузии в срочном порядке провалил во втором чтении проект закона "О прозрачности иностранного влияния". А вторую, американскую, версию законопроекта "О регистрации иностранных агентов", которая не была рассмотрена на пленарном заседании, инициаторы отозвали. Оба варианта инициировали депутаты, которые откололись от правящей партии "Грузинская мечта" и основали общественное движение "Сила народа", но при этом остались в составе парламентского большинства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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