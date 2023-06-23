https://sputnik-georgia.ru/20230623/iz-sochi-v-turtsiyu-cherez-batumi--v-iyule-poyavitsya-novyy-kruiznyy-tur-278867255.html

Из Сочи в Турцию через Батуми – в июле появится новый круизный тур

Из Сочи в Турцию через Батуми – в июле появится новый круизный тур

Отправиться в круиз с заходом в порт грузинского Батуми отдыхающие смогут уже 22 и 29 июня 23.06.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 июн – Sputnik. Круизный лайнер Astoria Grande, который соединяет Сочи с Турцией, с 22 июля будет заходить в портовый город Грузии – Батуми, сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкого оператора круизного отдыха Miray Cruises.Во время двухнедельного круиза в Египет, который стартует 2 декабря, Astoria Grande будет заходить в израильский порт Ашдод.Как отразится на туризме морское сообщение между Сочи и Батуми>>В компании напомнили, что для пассажиров лайнера визы в Грузию, Израиль и другие страны по пути следования не требуются.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, туризм, новости, сочи, грузино-российские отношения