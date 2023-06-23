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Из Сочи в Турцию через Батуми – в июле появится новый круизный тур
Из Сочи в Турцию через Батуми – в июле появится новый круизный тур
Отправиться в круиз с заходом в порт грузинского Батуми отдыхающие смогут уже 22 и 29 июня 23.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-23T11:23+0400
2023-06-23T11:23+0400
2023-06-23T11:23+0400
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ТБИЛИСИ, 23 июн – Sputnik. Круизный лайнер Astoria Grande, который соединяет Сочи с Турцией, с 22 июля будет заходить в портовый город Грузии – Батуми, сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкого оператора круизного отдыха Miray Cruises.Во время двухнедельного круиза в Египет, который стартует 2 декабря, Astoria Grande будет заходить в израильский порт Ашдод.Как отразится на туризме морское сообщение между Сочи и Батуми>>В компании напомнили, что для пассажиров лайнера визы в Грузию, Израиль и другие страны по пути следования не требуются.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, туризм, новости, сочи, грузино-российские отношения
грузия, туризм, новости, сочи, грузино-российские отношения
Из Сочи в Турцию через Батуми – в июле появится новый круизный тур
Отправиться в круиз с заходом в порт грузинского Батуми отдыхающие смогут уже 22 и 29 июня
ТБИЛИСИ, 23 июн – Sputnik.
Круизный лайнер Astoria Grande, который соединяет Сочи с Турцией, с 22 июля будет заходить в портовый город Грузии – Батуми, сообщает РИА Новости
со ссылкой на турецкого оператора круизного отдыха Miray Cruises.
"Ключевые изменения в программе: теперь туры в Турцию, стартующие 22 и 29 июля, будут включать в себя Батуми (Грузия), а пассажиры декабрьского круиза в Александрию (Египет) также совершат остановку в израильском порту Ашдот и получат возможность посетить Иерусалим", – говорится в сообщении.
Во время двухнедельного круиза в Египет, который стартует 2 декабря, Astoria Grande будет заходить в израильский порт Ашдод.
В компании напомнили, что для пассажиров лайнера визы в Грузию, Израиль и другие страны по пути следования не требуются.