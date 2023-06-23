https://sputnik-georgia.ru/20230623/kak-budut-raspredelyat-radiochastoty-v-gruzii--otvet-glavy-natskomissii-278880965.html
Как будут распределять радиочастоты в Грузии – ответ главы Нацкомиссии
Как будут распределять радиочастоты в Грузии – ответ главы Нацкомиссии
Обновление национального плана направлено на внедрение современных электронных коммуникационных услуг, заявил глава регулятора 23.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-23T17:29+0400
2023-06-23T17:29+0400
2023-06-23T17:29+0400
грузия
новости
экономика
кахи бекаури
национальная комиссия по коммуникациям грузии
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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Национальный план распределения радиочастотного спектра включает новые частотные диапазоны и предусматривает дополнительную полосу частот для работы фиксированного беспроводного интернета, для развития новых технологий, в том числе сетей 5G, заявил журналистам председатель Национальной комиссии по коммуникациям Каха Бекаури. По информации регулятора, план распределения радиочастотного спектра будет обновлен с целью предоставления клиентам инновационных услуг и содействия внедрению в стране современных радиочастотных систем. Обновленный национальный план включает информацию о новых технологиях, в том числе о новых диапазонах для развития сетей 5G, для работы Wi-Fi дополнительно предусмотрена новая полоса частот, а также определены диапазоны для специфических спутниковых услуг, уточнены технологические стандарты и виды услуг. Комиссия по коммуникациям подготовила поправки к плану в соответствии с заключительными актами, принятыми Международным союзом телекоммуникаций (ITU) на Всемирной конференции радиосвязи (WRC-19), а также на основании принятых решений Европейской конференцией по почте и электросвязи (CEPT) и Комитета по электронным коммуникациям (ECC). Интернетизация и развитие электронных коммуникаций в Грузии – последние данные >>Эти изменения в основном основаны на рекомендациях и решениях Европейской комиссии, заявил глава регулятора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, экономика, кахи бекаури, национальная комиссия по коммуникациям грузии
грузия, новости, экономика, кахи бекаури, национальная комиссия по коммуникациям грузии
Как будут распределять радиочастоты в Грузии – ответ главы Нацкомиссии
Обновление национального плана направлено на внедрение современных электронных коммуникационных услуг, заявил глава регулятора
ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Национальный план распределения радиочастотного спектра включает новые частотные диапазоны и предусматривает дополнительную полосу частот для работы фиксированного беспроводного интернета, для развития новых технологий, в том числе сетей 5G, заявил журналистам председатель Национальной комиссии по коммуникациям Каха Бекаури.
По информации регулятора, план распределения радиочастотного спектра будет обновлен с целью предоставления клиентам инновационных услуг и содействия внедрению в стране современных радиочастотных систем.
"Обновление национального плана направлено на внедрение современных электронных коммуникационных услуг и эффективное управление исчерпаемыми частотными ресурсами", – сказал Бекаури.
Обновленный национальный план включает информацию о новых технологиях, в том числе о новых диапазонах для развития сетей 5G, для работы Wi-Fi дополнительно предусмотрена новая полоса частот, а также определены диапазоны для специфических спутниковых услуг, уточнены технологические стандарты и виды услуг.
Комиссия по коммуникациям подготовила поправки к плану в соответствии с заключительными актами, принятыми Международным союзом телекоммуникаций (ITU) на Всемирной конференции радиосвязи (WRC-19), а также на основании принятых решений Европейской конференцией по почте и электросвязи (CEPT) и Комитета по электронным коммуникациям (ECC).
Эти изменения в основном основаны на рекомендациях и решениях Европейской комиссии, заявил глава регулятора.