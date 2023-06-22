https://sputnik-georgia.ru/20230622/internetizatsiya-i-razvitie-elektronnykh-kommunikatsiy-v-gruzii---poslednie-dannye-278859243.html

Интернетизация и развитие электронных коммуникаций в Грузии – последние данные

Интернетизация и развитие электронных коммуникаций в Грузии – последние данные

Количество пользователей мобильного Интернета составило 4,1 млн, что на 350 тысяч абонентов больше, чем в 2021 году, заявил глава Нацкомиссии 22.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-22T23:36+0400

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2023-06-22T23:46+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Количество абонентов услуг фиксированного широкополосного Интернета в Грузии превысило миллион и составило 1 080 000, заявил председатель Национальнрой комиссии по коммуникациям Каха Бекаури, представляя отчет за 2022 год в парламенте Грузии. Правительство Грузии при поддержке Всемирного банка в рамках проекта Log in Georgia начало проект интернетизации на период с 2021 до 2025 года, который охватывает тысячу населенных пунктов, в том числе села, отдаленные от городов. По сравнению с 2021 годом количество пользователей увеличилось на 70,6 тысячи, что означает рост на 7%. ЕС хочет проложить интернет-кабель через Черное море в Грузию >>"Фиксированный Интернет уже доступен в 2 510 селах из 3 385 сел Грузии", – сказал Бекаури. По его словам, после завершения государственного проекта интернетизации Интернет в этих селах станет полностью доступным. Представляя отчет Комиссии по связи за 2022 год, Каха Бекаури рассказал о тенденциях развития сферы электронных коммуникаций, в том числе использования мобильного Интернета. По его словам, в прошлом году количество пользователей мобильного Интернета составило 4,1 млн, что на 350 тысяч абонентов больше, чем в 2021 году, при этом он подчеркнул, что за последние пять лет среднегодовой прирост числа пользователей мобильного Интернета составил 8,6%. В своем выступлении Бекаури отметил, что в 2022 году 94% от общего объема использования мобильного интернета пришлось на технологию 4G, что на 3% больше аналогичного показателя предыдущего года. Почему в Грузии подорожал мобильный интернет - вопросом занялось ведомство Бекаури >>В 2023 году планируется полностью охватить целевые географические районы Западной Грузии, а с 2024 года строительство магистрали продолжится и в Восточной Грузии. Превращение Грузии в "цифровой хаб" региона является одной из задач правительства на ближайшие десять лет. Согласно стратегии развития широкополосной сети на ближайшие пять лет, в Грузии должен быть интернет со скоростью не менее 100 мегабит в секунду, на производствах и в административных органах – 1 гигабит в секунду. При этом появится открытая широкополосная сеть в целевых зонах, где до сих пор нет интернета. По последним данным, на 100% в Грузии Интернетом обеспечены Тбилиси, Батуми и районы Степанцминда и Боржоми. В 13 районах интернет есть лишь у примерно 35% населения, а в остальной части Грузии уровень интернетизации составляет от 50% до 70%. Когда в Грузии запустят спутниковый интернет Starlink? >>Для решения проблем с интернетизацией Грузия будет получать интернет с помощью спутниковой системы Starlink с 2023 года. После внедрения Starlink во всех горных регионах доступ к высокоскоростному Интернету будет доступен для всех желающих.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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