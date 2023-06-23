https://sputnik-georgia.ru/20230623/kompaniya-iz-armenii-popala-v-sanktsionnyy-spisok-es-278883491.html

Компания из Армении попала в санкционный список ЕС

Компания из Армении попала в санкционный список ЕС

Компания "Тако" занимается оптовой продажей электроники 23.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-23T17:49+0400

2023-06-23T17:49+0400

2023-06-23T17:49+0400

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еврокомиссия

армения

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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Одна компания из Армении попала в 11-й пакет санкций Евросоюза, сообщает Sputnik Армения.В очередной список санкций Еврокомиссии, направленных против России, попали 87 компаний. Санкции предполагают комплекс дополнительных экономических и персональных ограничений, а также механизм по борьбе с обходом антироссийских санкций, который будет применяться "в крайнем случае" в отношении третьих стран.В список, кроме Армении, попали компании из Китая, Узбекистана, Арабских Эмиратов, Сирии.Из Армении в список попала только одна компания – ООО "Тако" (Taco).Кобахидзе: призыв Украины заморозить российские активы – это попытка открыть второй фронт>>В санкционном списке (Specially Designated Nationals List) Бюро по контролю зарубежных активов Минфина США входят две компании, зарегистрированные в Армении: указанная Taco, а также Milur Electronics. По данным, приводимым в списке, обе компании занимаются оптовой продажей электроники. Taco взаимосвязана с российским дилером электроники "Радиоавтоматика", а Milur – с российским разработчиком интегральных микросхем "Миландр".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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