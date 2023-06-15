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Призыв Арахамия – это попытка открыть второй фронт в Грузии – глава "Грузинской мечты"

Призыв Арахамия – это попытка открыть второй фронт в Грузии – глава "Грузинской мечты"

Украинский политик, грузин по происхождению, Давид Арахамия считает, что власти Грузии должны заморозить российские активы 15.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-15T00:23+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Призыв председателя фракции правящей партии Украины "Слуга народа" Давида Арахамия заморозить российские активы в Грузии – это призыв к открытию второго фронта в cтране, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Арахамия после встречи с премьером Канады Джастином Трюдо в соцсети написал, что по всему миру заморожены российские активы, "которые со временем будут использованы для восстановления Украины". По словам Арахамия, известно, что многие активы хранятся в Грузии и "было бы хорошо, если бы и власти Грузии проявили такую же солидарность". Однако политик считает, что на данном этапе этого ожидать не стоит. При этом он подчеркнул, что власти Грузии не хотят вступать в полемику, навязанную Арахамия. Власти Грузии стали объектом критики со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева вскоре после начала конфликта. Сначала причиной был отказ от организованной отправки добровольцев на Украину. Грузии не нужны поучения Арахамия – в "Грузинской мечте" ответили украинскому политику>>Власти заявили, что это означало бы включение страны в вооруженный конфликт. Позже власти Грузии начали обвинять в оказании России помощи в обходе санкций. Между тем Грузия оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку, а также соблюдает международные санкции против России. Арахамия и власти Грузии Арахамия не раз выступал с критикой в адрес властей Грузии. В интервью грузинскому оппозиционному телеканалу "Мтавари" в мае он заявил, что после выборов в Грузии сменится власть и страну возглавит либо новая сила, либо коалиция. По его словам, большинство грузинского народа желает для себя европейское будущее, а власти действуют наоборот и все больше сближаются с Россией. Давид Арахамия неоднократно в своих заявлениях касался темы введения санкций против основателя "Грузинской мечты", миллиардера Бидзины Иванишвили. Талаквадзе: жаль, что украинский политик Арахамия вмешивается во внутренние дела Грузии>>В частности, он попросил руководство США и Евросоюза ввести санкции против Иванишвили, которого сравнил с экс-президентом Украины Виктором Януковичем. Кроме того, Арахамия периодически обвиняет грузинские власти в том, что российские компании используют грузинские организации как лазейку для обхода международных санкций. Однако ни одного подтверждения этих обвинений так и не было зафиксировано. В правящей партии назвали заявления Арахамия вмешательством во внутренние дела Грузии и подчеркнули, что заявления украинского политика идентичны нарративу "радикальной оппозиции" в Грузии. Так в правящей партию называют крупнейшую правящую партию "Единое национальное движение" и ее соратников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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