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Призыв Арахамия – это попытка открыть второй фронт в Грузии – глава "Грузинской мечты"
Призыв Арахамия – это попытка открыть второй фронт в Грузии – глава "Грузинской мечты"
Украинский политик, грузин по происхождению, Давид Арахамия считает, что власти Грузии должны заморозить российские активы 15.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-15T00:23+0400
2023-06-15T00:23+0400
2023-06-15T01:02+0400
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ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Призыв председателя фракции правящей партии Украины "Слуга народа" Давида Арахамия заморозить российские активы в Грузии – это призыв к открытию второго фронта в cтране, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Арахамия после встречи с премьером Канады Джастином Трюдо в соцсети написал, что по всему миру заморожены российские активы, "которые со временем будут использованы для восстановления Украины". По словам Арахамия, известно, что многие активы хранятся в Грузии и "было бы хорошо, если бы и власти Грузии проявили такую же солидарность". Однако политик считает, что на данном этапе этого ожидать не стоит. При этом он подчеркнул, что власти Грузии не хотят вступать в полемику, навязанную Арахамия. Власти Грузии стали объектом критики со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева вскоре после начала конфликта. Сначала причиной был отказ от организованной отправки добровольцев на Украину. Грузии не нужны поучения Арахамия – в "Грузинской мечте" ответили украинскому политику>>Власти заявили, что это означало бы включение страны в вооруженный конфликт. Позже власти Грузии начали обвинять в оказании России помощи в обходе санкций. Между тем Грузия оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку, а также соблюдает международные санкции против России. Арахамия и власти Грузии Арахамия не раз выступал с критикой в адрес властей Грузии. В интервью грузинскому оппозиционному телеканалу "Мтавари" в мае он заявил, что после выборов в Грузии сменится власть и страну возглавит либо новая сила, либо коалиция. По его словам, большинство грузинского народа желает для себя европейское будущее, а власти действуют наоборот и все больше сближаются с Россией. Давид Арахамия неоднократно в своих заявлениях касался темы введения санкций против основателя "Грузинской мечты", миллиардера Бидзины Иванишвили. Талаквадзе: жаль, что украинский политик Арахамия вмешивается во внутренние дела Грузии>>В частности, он попросил руководство США и Евросоюза ввести санкции против Иванишвили, которого сравнил с экс-президентом Украины Виктором Януковичем. Кроме того, Арахамия периодически обвиняет грузинские власти в том, что российские компании используют грузинские организации как лазейку для обхода международных санкций. Однако ни одного подтверждения этих обвинений так и не было зафиксировано. В правящей партии назвали заявления Арахамия вмешательством во внутренние дела Грузии и подчеркнули, что заявления украинского политика идентичны нарративу "радикальной оппозиции" в Грузии. Так в правящей партию называют крупнейшую правящую партию "Единое национальное движение" и ее соратников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, грузинская мечта, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022
политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, грузинская мечта, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022
Призыв Арахамия – это попытка открыть второй фронт в Грузии – глава "Грузинской мечты"
00:23 15.06.2023 (обновлено: 01:02 15.06.2023)
Украинский политик, грузин по происхождению, Давид Арахамия считает, что власти Грузии должны заморозить российские активы
ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Призыв председателя фракции правящей партии Украины "Слуга народа" Давида Арахамия заморозить российские активы в Грузии – это призыв к открытию второго фронта в cтране, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
Арахамия после встречи с премьером Канады Джастином Трюдо в соцсети написал, что по всему миру заморожены российские активы, "которые со временем будут использованы для восстановления Украины". По словам Арахамия, известно, что многие активы хранятся в Грузии и "было бы хорошо, если бы и власти Грузии проявили такую же солидарность". Однако политик считает, что на данном этапе этого ожидать не стоит.
"Этот призыв Арахамия, который еще раз направлен на открытие второго фронта, нас не удивляет. Они хотят в Грузии второй фронт. Об этом открыто говорят высокопоставленные чиновники Украины, в том числе секретарь Совета безопасности, советник президента и так далее. Они хотят в Грузии второй фронт, но не дождутся", – сказал Кобахидзе.
При этом он подчеркнул, что власти Грузии не хотят вступать в полемику, навязанную Арахамия.
"У них свое дело, у нас – свое, которое подразумевает защиту наших национальных интересов. Они хотят в Грузии второй фронт, о чем открыто говорят, мы не хотим второго фронта в Грузии. Исходя из этого, у них свой путь, у нас свой. Наш путь – сохранение мира в нашей стране", – сказал Кобахидзе.
Власти Грузии стали объектом критики со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева вскоре после начала конфликта. Сначала причиной был отказ от организованной отправки добровольцев на Украину.
Власти заявили, что это означало бы включение страны в вооруженный конфликт. Позже власти Грузии начали обвинять в оказании России помощи в обходе санкций.
Между тем Грузия оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку, а также соблюдает международные санкции против России.
Арахамия и власти Грузии
Арахамия не раз выступал с критикой в адрес властей Грузии. В интервью грузинскому оппозиционному телеканалу "Мтавари" в мае он заявил, что после выборов в Грузии сменится власть и страну возглавит либо новая сила, либо коалиция. По его словам, большинство грузинского народа желает для себя европейское будущее, а власти действуют наоборот и все больше сближаются с Россией.
Давид Арахамия неоднократно в своих заявлениях касался темы введения санкций против основателя "Грузинской мечты", миллиардера Бидзины Иванишвили.
В частности, он попросил руководство США и Евросоюза ввести санкции против Иванишвили, которого сравнил с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.
Кроме того, Арахамия периодически обвиняет грузинские власти в том, что российские компании используют грузинские организации как лазейку для обхода международных санкций. Однако ни одного подтверждения этих обвинений так и не было зафиксировано.
В правящей партии назвали заявления Арахамия вмешательством во внутренние дела Грузии и подчеркнули, что заявления украинского политика идентичны нарративу "радикальной оппозиции" в Грузии. Так в правящей партию называют крупнейшую правящую партию "Единое национальное движение" и ее соратников.