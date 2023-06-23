https://sputnik-georgia.ru/20230623/politicheskaya-gruppa-svobodnye-poyavitsya-v-parlamente-gruzii-278879724.html

Политическая группа "Свободные" появится в парламенте Грузии

Политическая группа "Свободные" появится в парламенте Грузии

Нато и Ростом Чхеидзе покинули фракцию "Единое нацдвижение" из-за ажиотажа вокруг голосования за новых членов Высшего совета юстиции 23.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-23T16:46+0400

2023-06-23T16:46+0400

2023-06-23T16:46+0400

политика

грузия

новости

ираклий кадагишвили

единое нацдвижение

высший совет юстиции

парламент грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/06/270138354_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_08297d87b133ef992f526c2ff19efef8.jpg

ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Комитет по процедурным вопросам и регламенту парламента Грузии поддержал создание новой политической группы – "Свободные".‎В новую политическую группу войдут бывшие члены крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нато и Ростом Чхеидзе. Как отметил председатель комитета Ираклий Кадагишвили, создание политических групп разрешено регламентом парламента.Депутаты парламента Грузии Ника Мачутадзе, Ростом Чхеидзе и Нато Чхеидзе в середине мая 2023 года приняли решение покинуть фракцию крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" из-за ажиотажа вокруг голосования за новых членов Высшего совета юстиции.Фракция "Нацдвижения" теряет депутатов в парламенте Грузии>>Политическая группа в парламенте дает практически те же возможности депутатам, что и фракция. У них есть право участвовать в парламентских делегациях и присутствовать на бюро парламента. Кроме того, им предоставляется больше времени для парламентских выступлений, чем независимым депутатам.На сегодняшний день в парламенте уже семь политических групп и две фракции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, ираклий кадагишвили, единое нацдвижение, высший совет юстиции, парламент грузии