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Политическая группа "Свободные" появится в парламенте Грузии
Политическая группа "Свободные" появится в парламенте Грузии
Нато и Ростом Чхеидзе покинули фракцию "Единое нацдвижение" из-за ажиотажа вокруг голосования за новых членов Высшего совета юстиции 23.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-23T16:46+0400
2023-06-23T16:46+0400
2023-06-23T16:46+0400
политика
грузия
новости
ираклий кадагишвили
единое нацдвижение
высший совет юстиции
парламент грузии
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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Комитет по процедурным вопросам и регламенту парламента Грузии поддержал создание новой политической группы – "Свободные".В новую политическую группу войдут бывшие члены крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нато и Ростом Чхеидзе. Как отметил председатель комитета Ираклий Кадагишвили, создание политических групп разрешено регламентом парламента.Депутаты парламента Грузии Ника Мачутадзе, Ростом Чхеидзе и Нато Чхеидзе в середине мая 2023 года приняли решение покинуть фракцию крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" из-за ажиотажа вокруг голосования за новых членов Высшего совета юстиции.Фракция "Нацдвижения" теряет депутатов в парламенте Грузии>>Политическая группа в парламенте дает практически те же возможности депутатам, что и фракция. У них есть право участвовать в парламентских делегациях и присутствовать на бюро парламента. Кроме того, им предоставляется больше времени для парламентских выступлений, чем независимым депутатам.На сегодняшний день в парламенте уже семь политических групп и две фракции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, ираклий кадагишвили, единое нацдвижение, высший совет юстиции, парламент грузии
политика, грузия, новости, ираклий кадагишвили, единое нацдвижение, высший совет юстиции, парламент грузии
Политическая группа "Свободные" появится в парламенте Грузии
Нато и Ростом Чхеидзе покинули фракцию "Единое нацдвижение" из-за ажиотажа вокруг голосования за новых членов Высшего совета юстиции
ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Комитет по процедурным вопросам и регламенту парламента Грузии поддержал создание новой политической группы – "Свободные".
В новую политическую группу войдут бывшие члены крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нато и Ростом Чхеидзе. Как отметил председатель комитета Ираклий Кадагишвили, создание политических групп разрешено регламентом парламента.
"Инициаторы создания политической группы представили соответствующую документацию, и у нас есть формальное основание поддержать создание этой политической группы", – сказал Кадагишвили.
Депутаты парламента Грузии Ника Мачутадзе, Ростом Чхеидзе и Нато Чхеидзе в середине мая 2023 года приняли решение покинуть фракцию крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" из-за ажиотажа вокруг голосования за новых членов Высшего совета юстиции.
Политическая группа в парламенте дает практически те же возможности депутатам, что и фракция. У них есть право участвовать в парламентских делегациях и присутствовать на бюро парламента. Кроме того, им предоставляется больше времени для парламентских выступлений, чем независимым депутатам.
На сегодняшний день в парламенте уже семь политических групп и две фракции.