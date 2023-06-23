https://sputnik-georgia.ru/20230623/rossiya-vvela-otvetnye-sanktsii-protiv-evrosoyuza-278902189.html

Россия ввела ответные санкции против Евросоюза

Россия ввела ответные санкции против Евросоюза

В МИД России назвали действия ЕС нелегитимными и подрывающими международно-правовые прерогативы Совбеза ООН 23.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-23T21:51+0400

2023-06-23T21:51+0400

2023-06-23T21:51+0400

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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Москва после вступления в силу 11-го пакета санкций расширила перечень представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в Россию, говорится в сообщении МИД РФ.Евросоюз в пятницу утвердил 11-й пакет санкций против Москвы. В список новаций входит внедрение механизма воздействия на третьи страны, заподозренные в реэкспорте подсанкционных товаров, запрет на транзит через Россию разной продукции и на использование отечественных грузовых прицепов в ЕС, а также другие меры, включая персональные ограничения.В российский стоп-лист попали сотрудники силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран – членов ЕС, а также частные лица, которые имеют отношение к оказанию военной помощи Киеву. Ограничительные меры затронут и представителей евроструктур, ответственных за введение санкций против России и пытающихся подорвать отношения Москвы с другими государствами.МИД подчеркнул, что действия ЕС нелегитимны и подрывают международно-правовые нормы. Российские дипломаты пообещали и впредь отвечать на враждебные действия западных стран.ЕС ввел уже десять пакетов санкций, которые затронули различные секторы российской экономики. В Брюсселе также отметили, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти наполовину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС упал, соответственно, практически на 60 процентов.ЕС призвал Грузию присоединиться к авиационным санкциям против России >>Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России – это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников – ухудшить жизнь миллионов людей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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