https://sputnik-georgia.ru/20230623/spasibo-za-vernoe-sluzhenie---premer-gruzii-pozdravil-sluzhbu-gosokhrany-s-prazdnikom-278868593.html

"Спасибо за верное служение" – премьер Грузии поздравил Службу госохраны с праздником

"Спасибо за верное служение" – премьер Грузии поздравил Службу госохраны с праздником

Служба госохраны, в обязанности которой среди прочего входит охрана президента, была создана 23 июня 1994 года 23.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-23T12:21+0400

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ираклий гарибашвили

специальная служба государственной охраны

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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил сотрудников Специальной службы государственной охраны с профессиональным днем и поблагодарил их за верное служение, говорится в сообщении пресс-службы правительства. У Специальной службы госохраны Грузии есть свой учебный центр и полный спектр охранных возможностей. Служба была создана 23 июня 1994 года. В нее входит множество управлений и подразделений, среди них и охрана президента Грузии.Премьер пообещал сотрудникам Службы госохраны и впредь оказывать содействие, пожелал дальнейшего продвижения, мира и благополучия. После восстановления независимости Грузии, Служба взяла на себя важнейшую миссию – почти три десятилетия она служит безопасности и стабильности, защите и укреплению государственности. Сегодня смело можно заявить, что Служба специальной охраны сформировалась как институт с современными европейскими стандартами и полностью отвечает вызовам времени, отметил премьер.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, специальная служба государственной охраны