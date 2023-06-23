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"Спасибо за верное служение" – премьер Грузии поздравил Службу госохраны с праздником
"Спасибо за верное служение" – премьер Грузии поздравил Службу госохраны с праздником
Служба госохраны, в обязанности которой среди прочего входит охрана президента, была создана 23 июня 1994 года 23.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-23T12:21+0400
2023-06-23T12:21+0400
2023-06-23T12:37+0400
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ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил сотрудников Специальной службы государственной охраны с профессиональным днем и поблагодарил их за верное служение, говорится в сообщении пресс-службы правительства. У Специальной службы госохраны Грузии есть свой учебный центр и полный спектр охранных возможностей. Служба была создана 23 июня 1994 года. В нее входит множество управлений и подразделений, среди них и охрана президента Грузии.Премьер пообещал сотрудникам Службы госохраны и впредь оказывать содействие, пожелал дальнейшего продвижения, мира и благополучия. После восстановления независимости Грузии, Служба взяла на себя важнейшую миссию – почти три десятилетия она служит безопасности и стабильности, защите и укреплению государственности. Сегодня смело можно заявить, что Служба специальной охраны сформировалась как институт с современными европейскими стандартами и полностью отвечает вызовам времени, отметил премьер.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, специальная служба государственной охраны
грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, специальная служба государственной охраны
"Спасибо за верное служение" – премьер Грузии поздравил Службу госохраны с праздником
12:21 23.06.2023 (обновлено: 12:37 23.06.2023)
Служба госохраны, в обязанности которой среди прочего входит охрана президента, была создана 23 июня 1994 года
ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил сотрудников Специальной службы государственной охраны с профессиональным днем и поблагодарил их за верное служение, говорится в сообщении пресс-службы правительства.
У Специальной службы госохраны Грузии есть свой учебный центр и полный спектр охранных возможностей. Служба была создана 23 июня 1994 года. В нее входит множество управлений и подразделений, среди них и охрана президента Грузии.
"Сердечно поздравляю руководство, весь личный состав, каждого действующего сотрудника или ветерана Специальной службы государственной охраны с 29-й годовщиной со дня основания. Спасибо за верное служение грузинскому государству", – говорится в поздравительном письме Гарибашвили.
Премьер пообещал сотрудникам Службы госохраны и впредь оказывать содействие, пожелал дальнейшего продвижения, мира и благополучия.
После восстановления независимости Грузии, Служба взяла на себя важнейшую миссию – почти три десятилетия она служит безопасности и стабильности, защите и укреплению государственности.
"Ваша ответственная и в то же время связанная с высокими рисками деятельность вместе с профессионализмом требует и самоотверженности. Сегодня вместе с вами еще раз отдам дань светлой памяти вашим друзьям и коллегам, погибшим во время выполнения служебных обязанностей", – подчеркнул Гарибашвили.
Сегодня смело можно заявить, что Служба специальной охраны сформировалась как институт с современными европейскими стандартами и полностью отвечает вызовам времени, отметил премьер.