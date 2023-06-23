https://sputnik-georgia.ru/20230623/v-gruzii-pristupayut-k-issledovaniyu-vozmozhnosti-stroitelstva-novogo-aeroporta-278884401.html

В Грузии приступают к исследованию возможности строительства нового аэропорта

В Грузии приступают к исследованию возможности строительства нового аэропорта

По результатам исследования правительство примет окончательное решение о том, где и в какой форме будет реализован проект главного аэропорта страны, заявила... 23.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-23T18:58+0400

2023-06-23T18:58+0400

2023-06-23T18:58+0400

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мариам квривишвили

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аэропорт тбилиси

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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Начинаются первые технические исследования по изучению территорию бывшего аэродрома Вазиани в Тбилиси в качестве альтернативного места для строительства нового аэропорта, заявила замминистра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили. Об амбиционных планах по превращению Грузии в авиационный хаб заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Правительство рассматривает два варианта – расширение существующего Тбилисского международного аэропорта и строительство нового на территории бывшего ипподрома Вазиани. Airport Competence GmbH, одна из лучших консалтинговых компаний в мировой авиационной отрасли, проведет первые технические исследования реальных возможностей развития аэропорта в Вазиани. Квривишвили уже провела рабочую встречу с представителями компании, в которой также приняли участие руководители Объединения аэропортов Грузии. "Наша цель – чтобы у страны был один из лучших аэропортов в мире, который также будет транзитно-логистическим центром с пассажирскими и грузовыми терминалами высокого уровня и будет отвечать авиационным тенденциям и запросам пассажиров, которые будут в ближайшие десятилетия", – сказала Квривишвили. Замминистра отметила, что работа над планом расширения существующего Тбилисского международного аэропорта уже завершена и министерство имеет полное представление о возможностях и ограничениях его расширения. Как ранее заявили в правительстве, необходимость строительства нового аэропорта с большей пропускной способностью возникла на фоне растущего пассажиропотока в аэропорту Тбилиси, у которого нет возможности расширения в том объеме, в котором нуждается страна. В январе-марте 2023 года аэропорт Тбилиси обслужил 713,7 тысячи пассажиров, что на 41% больше, чем в первом квартале 2022 года, тем самым он на 89% вернулся к показателю пассажиропотока, зафиксированному в 2019 году. Когда начнется строительство нового аэропорта в Тбилиси >>По данным Нацадминистрации туризма, число визитов международных путешественников в Грузию в первом квартале 2023 года выросло на 109,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составило более 1,2 миллиона, тем самым восстановив показатели 2019 года на 74,7%. В 2022 году Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников, что на 188,5% больше, чем в январе-декабре 2021 года. Показатели восстановлены на 58% по сравнению с периодом до пандемии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, мариам квривишвили, вазиани, аэропорт тбилиси