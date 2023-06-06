https://sputnik-georgia.ru/20230606/kogda-nachnetsya-stroitelstvo-novogo-aeroporta-v-tbilisi-278309967.html
Когда начнется строительство нового аэропорта в Тбилиси
Когда начнется строительство нового аэропорта в Тбилиси
Аэропорт Вазиани является одним из самых привлекательных вариантов с точки зрения безопасности, он потому и был расположен в этом месте, заявил министр 06.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-06T10:02+0400
2023-06-06T10:02+0400
2023-06-06T10:02+0400
грузия
экономика
новости
леван давиташвили
ираклий гарибашвили
tav georgia
тбилисский международный аэропорт
вазиани
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Правительство Грузии планирует начать строительство нового аэропорта в Тбилиси уже к началу 2024 года, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. Об амбиционных планах по превращению Грузии в авиационный хаб заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Правительство рассматривает два варианта – расширение существующего Тбилисского международного аэропорта и строительство нового на территории бывшего ипподрома Вазиани. Как заявил министр, правительство примет решение о строительстве нового аэропорта или расширению существующего до конца текущего года. По его словам, определенные планы по расширению Тбилисского международного аэропорта уже есть, и они проработаны с TAV Georgia (компания, управляющая аэропортами Тбилиси и Батуми, прим.). "Однако конкретный план нового аэропорта, по крайней мере, технические условия будут определены в этом году. Так что надеемся, что в этом году нам удастся выбрать архитектурную компанию", - сказал министр. Грузия как авиационный хаб – Гарибашвили о планах строительства нового аэропорта >>По словам Давиташвили, согласно сегодняшнему постановлению правительства, будут наняты несколько международных экспертных групп и консультационных компаний, с которыми велись переговоры. Кроме того, будут проверены исследования, подготовленные грузинскими экспертами, и будут проведены дополнительные исследования совместно с ведущими мировыми экспертами. Минэкономики работает над вопросом уже несколько месяцев. В ходе рабочего процесса были изучены возможности существующего аэропорта, в ходе чего было выявлено, что он имеет существенные ограничения, в том числе исходя из территории и перспективы развития, - сказал министр. Давиташвили пояснил, что у Тбилисского аэропорта определенные ограничения также с точки зрения навигации, которые напрямую связаны с вопросом безопасности. Как сказал министр, говоря о новом аэропорте или развитии существующего, правительство принимает во внимение множество экономичсеких вопросов, включая урбанистичсекое развитие и экономические возможности, которые должен создавать аэропорт. По его словам, речь идет не только об авиационной инфраструктуре, потому что аэропорт — это целая экосистема, где происходит развитие бизнеса, грузовые и логистические операции и т. д. "Поэтому, если мы говорим о том, что Грузия должна быть региональным хабом и центром, а также транзитных рейсах, в том числе карго-операций, то для этого нам нужна среда развития и большая экономика. В конце концов это один из элементов экономического развития, и решение будет приниматься с учетом этих факторов", - сказал он. Минфин Грузии: Тбилиси необходим новый аэропорт >>Министр отметил, что у правительства оптимистические прогнозы по росту числа международных визитеров в страну, что подтвержает тенденция последних 10 лет. Как ранее заявил глава Минфина Лаша Хуцишвили, необходимость строительства нового аэропорта с большей пропускной способностью возникла на фоне растущего пассажиропотока в аэропорту Тбилиси, у которого нет возможности расширения в том объеме, в котором нуждается страна. В январе-марте 2023 года аэропорт Тбилиси обслужил 713,7 тысячи пассажиров, что на 41% больше, чем в первом квартале 2022 года, тем самым он на 89% вернулся к показателю пассажиропотока, зафиксированному в 2019 году. Минфин Грузии: Тбилиси необходим новый аэропорт >>По данным Национальной администрации туризма, число визитов международных путешественников в Грузию в первом квартале 2023 года выросло на 109,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, и составило более 1,2 миллиона, тем самым восстановив показатели 2019 года на 74,7%. В 2022 году Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников, что на 188,5% больше, чем в январе-декабре 2021 года. Показатели восстановлены на 58% по сравнению с периодом до пандемии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, леван давиташвили, ираклий гарибашвили, tav georgia, тбилисский международный аэропорт, вазиани, тбилиси
грузия, экономика, новости, леван давиташвили, ираклий гарибашвили, tav georgia, тбилисский международный аэропорт, вазиани, тбилиси
Когда начнется строительство нового аэропорта в Тбилиси
Аэропорт Вазиани является одним из самых привлекательных вариантов с точки зрения безопасности, он потому и был расположен в этом месте, заявил министр
ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Правительство Грузии планирует начать строительство нового аэропорта в Тбилиси уже к началу 2024 года, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.
Об амбиционных планах по превращению Грузии в авиационный хаб заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Правительство рассматривает два варианта – расширение существующего Тбилисского международного аэропорта и строительство нового на территории бывшего ипподрома Вазиани.
"Нашим желанием и планом является начало строительства нового аэропорта уже к началу 2024 года, которое, наверное, продолжится три-четыре года", - заявил Давиташвили журналистам.
Как заявил министр, правительство примет решение о строительстве нового аэропорта или расширению существующего до конца текущего года.
По его словам, определенные планы по расширению Тбилисского международного аэропорта уже есть, и они проработаны с TAV Georgia (компания, управляющая аэропортами Тбилиси и Батуми, прим.).
"Однако конкретный план нового аэропорта, по крайней мере, технические условия будут определены в этом году. Так что надеемся, что в этом году нам удастся выбрать архитектурную компанию", - сказал министр.
По словам Давиташвили, согласно сегодняшнему постановлению правительства, будут наняты несколько международных экспертных групп и консультационных компаний, с которыми велись переговоры. Кроме того, будут проверены исследования, подготовленные грузинскими экспертами, и будут проведены дополнительные исследования совместно с ведущими мировыми экспертами.
Минэкономики работает над вопросом уже несколько месяцев. В ходе рабочего процесса были изучены возможности существующего аэропорта, в ходе чего было выявлено, что он имеет существенные ограничения, в том числе исходя из территории и перспективы развития, - сказал министр.
Давиташвили пояснил, что у Тбилисского аэропорта определенные ограничения также с точки зрения навигации, которые напрямую связаны с вопросом безопасности.
"Аэропорт Вазиани является одним из самых привлекательных вариантов с точки зрения безопасности. Он потому и был расположен в этом месте, что имеет много преимуществ с точки зрения навигации, а также с точки зрения развития города", - сказал он.
Как сказал министр, говоря о новом аэропорте или развитии существующего, правительство принимает во внимение множество экономичсеких вопросов, включая урбанистичсекое развитие и экономические возможности, которые должен создавать аэропорт.
По его словам, речь идет не только об авиационной инфраструктуре, потому что аэропорт — это целая экосистема, где происходит развитие бизнеса, грузовые и логистические операции и т. д.
"Поэтому, если мы говорим о том, что Грузия должна быть региональным хабом и центром, а также транзитных рейсах, в том числе карго-операций, то для этого нам нужна среда развития и большая экономика. В конце концов это один из элементов экономического развития, и решение будет приниматься с учетом этих факторов", - сказал он.
Министр отметил, что у правительства оптимистические прогнозы по росту числа международных визитеров в страну, что подтвержает тенденция последних 10 лет.
Как ранее заявил глава Минфина Лаша Хуцишвили, необходимость строительства нового аэропорта с большей пропускной способностью возникла на фоне растущего пассажиропотока в аэропорту Тбилиси, у которого нет возможности расширения в том объеме, в котором нуждается страна.
В январе-марте 2023 года аэропорт Тбилиси обслужил 713,7 тысячи пассажиров, что на 41% больше, чем в первом квартале 2022 года, тем самым он на 89% вернулся к показателю пассажиропотока, зафиксированному в 2019 году.
По данным Национальной администрации туризма, число визитов международных путешественников в Грузию в первом квартале 2023 года выросло на 109,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, и составило более 1,2 миллиона, тем самым восстановив показатели 2019 года на 74,7%.
В 2022 году Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников, что на 188,5% больше, чем в январе-декабре 2021 года. Показатели восстановлены на 58% по сравнению с периодом до пандемии.