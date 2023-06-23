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В Тбилиси состоялся официальный обед в честь премьер-министра Казахстана

В Тбилиси состоялся официальный обед в честь премьер-министра Казахстана

Алихан Смаилов в составе делегации прибыл в Тбилиси в четверг 22 июня с официальным визитом 23.06.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили дал официальный обед в честь своего казахстанского коллеги Алихана Смаилова в Тбилиси , сообщает пресс-служба администрации правительства. Алихан Смаилов в составе делегации прибыл в Тбилиси в четверг 22 июня с официальным визитом. Запланирована встреча премьер-министров Грузии и Казахстана в очном и расширенном составе, после которой будет сделано совместное заявление для СМИ. Официальный обед в честь высокопоставленного гостя дали в ресторане "Фуникулер" на горе Мтацминда в Тбилиси. Это прекрасная политика для Грузии - эксперт о визите Гарибашвили в Казахстан >>В конце июля 2022 года глава правительства Грузии посетил Казахстан. В рамках визита Ираклий Гарибашвили встретился с президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым. Стороны обсудили перспективы торгово-экономических отношений между Грузией и Казахстаном, а также сотрудничество в сфере инвестиций . Грузия и Казахстан установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сферах энергетики, транспорта и сельского хозяйства. Казахстан на протяжении лет был одним из крупных инвесторов Грузии, вкладывая деньги в сферы энергетики и туризма.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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