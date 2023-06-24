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Аэропорты "Шереметьево", "Внуково" и "Домодедово" работают в штатном режиме
Аэропорты "Шереметьево", "Внуково" и "Домодедово" работают в штатном режиме
Аэропорты столицы отчитались о ходе своей работы на фоне введения режима контртеррористической операции 24.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-24T12:07+0400
2023-06-24T12:07+0400
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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Аэропорт Москвы "Шереметьево" на фоне введения режима контртеррористической операции в столице обеспечивает безопасность и обслуживание рейсов, пассажиров и авиакомпаний, пишет РИА Новости.Другой московский аэропорт – "Внуково" – на фоне введения режима контртеррористической операции в столице также работает штатно.ВС России получили приказ о нейтрализации тех, кто организовал мятеж >>Что касается аэропорта "Домодедово", там заявили, что воздушная гавань работает штатно, обладает всеми необходимыми ресурсами для обеспечения безопасности пассажиров и аэродрома.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Аэропорты "Шереметьево", "Внуково" и "Домодедово" работают в штатном режиме
12:07 24.06.2023 (обновлено: 13:01 24.06.2023)
Аэропорты столицы отчитались о ходе своей работы на фоне введения режима контртеррористической операции
ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik.
Аэропорт Москвы "Шереметьево" на фоне введения режима контртеррористической операции в столице обеспечивает безопасность и обслуживание рейсов, пассажиров и авиакомпаний, пишет РИА Новости
.
"Аэропорт "Шереметьево" в режиме требуемых регламентов обеспечивает безопасность и обслуживание внутренних и зарубежных рейсов, пассажиров и авиакомпаний", – говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.
Другой московский аэропорт – "Внуково" – на фоне введения режима контртеррористической операции в столице также работает штатно.
Что касается аэропорта "Домодедово", там заявили, что воздушная гавань работает штатно, обладает всеми необходимыми ресурсами для обеспечения безопасности пассажиров и аэродрома.