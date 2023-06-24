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Аэропорты "Шереметьево", "Внуково" и "Домодедово" работают в штатном режиме

Аэропорты "Шереметьево", "Внуково" и "Домодедово" работают в штатном режиме

Аэропорты столицы отчитались о ходе своей работы на фоне введения режима контртеррористической операции 24.06.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Аэропорт Москвы "Шереметьево" на фоне введения режима контртеррористической операции в столице обеспечивает безопасность и обслуживание рейсов, пассажиров и авиакомпаний, пишет РИА Новости.Другой московский аэропорт – "Внуково" – на фоне введения режима контртеррористической операции в столице также работает штатно.ВС России получили приказ о нейтрализации тех, кто организовал мятеж >>Что касается аэропорта "Домодедово", там заявили, что воздушная гавань работает штатно, обладает всеми необходимыми ресурсами для обеспечения безопасности пассажиров и аэродрома.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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