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ВС России получили приказ о нейтрализации тех, кто организовал мятеж
ВС России получили приказ о нейтрализации тех, кто организовал мятеж
Будут также предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону, которая остается сложной, заявил Путин 24.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-24T11:54+0400
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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Войска России получили необходимый приказ по нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж, заявил президент Владимир Путин в обращении к россиянам.По словам главы государства, это битва, "когда решается судьба народа, требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности", когда в сторону должны быть отброшены любые распри."Действия, которые раскалывают наше единство, это по сути отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу", – заявил Путин.Грузинская диаспора России просит воздержаться от поездок в Воронеж и Ростов-на-Дону >>Мы не дадим этому повториться, защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз, отметил президент. "Защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства, а то, с чем мы столкнулись, это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене, к измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы "Вагнер", – сказал Путин.Все, кто сознательно стал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь мятежа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и перед нашим народом, подчеркнул Путин.Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа.Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов. Замкомандующего Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Сергей Суровикин, в свою очередь, призвал командиров и бойцов группы "Вагнер" подчиниться воле президента РФ Владимира Путина и решить вопрос мирным путем.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, в мире, ростов-на-дону, воронеж, владимир путин, фсб, минобороны рф
россия, новости, в мире, ростов-на-дону, воронеж, владимир путин, фсб, минобороны рф
ВС России получили приказ о нейтрализации тех, кто организовал мятеж
11:54 24.06.2023 (обновлено: 12:05 24.06.2023)
Будут также предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону, которая остается сложной, заявил Путин
ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Войска России получили необходимый приказ по нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж, заявил президент Владимир Путин в обращении к россиянам.
"Обращаюсь к гражданам России, к личному составу Вооруженных сил, правоохранительных органов и специальных служб, к бойцам и командирам, которые сейчас сражаются на своих боевых позициях, отбивают атаки противника – делают это героически. Знаю. Сегодня еще раз говорил с командующими всех направлений. Обращаюсь и к тем, кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюру, толкнули на путь тяжкого преступления – вооруженного мятежа", – сказал Путин.
По словам главы государства, это битва, "когда решается судьба народа, требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности", когда в сторону должны быть отброшены любые распри.
"Действия, которые раскалывают наше единство, это по сути отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу", – заявил Путин.
Мы не дадим этому повториться, защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз, отметил президент.
"Защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства, а то, с чем мы столкнулись, это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене, к измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы "Вагнер", – сказал Путин.
Все, кто сознательно стал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь мятежа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и перед нашим народом, подчеркнул Путин.
"Вооруженные силы и другие государственные органы получили необходимые приказы, дополнительные меры антитеррористического характера вводятся сейчас в Москве, Московской области, ряде других регионов. Будут также предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остается сложной, фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления".
Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа.
Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов. Замкомандующего Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Сергей Суровикин, в свою очередь, призвал командиров и бойцов группы "Вагнер" подчиниться воле президента РФ Владимира Путина и решить вопрос мирным путем.