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ВС России получили приказ о нейтрализации тех, кто организовал мятеж

ВС России получили приказ о нейтрализации тех, кто организовал мятеж

Будут также предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону, которая остается сложной, заявил Путин 24.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-24T11:54+0400

2023-06-24T11:54+0400

2023-06-24T12:05+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Войска России получили необходимый приказ по нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж, заявил президент Владимир Путин в обращении к россиянам.По словам главы государства, это битва, "когда решается судьба народа, требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности", когда в сторону должны быть отброшены любые распри."Действия, которые раскалывают наше единство, это по сути отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу", – заявил Путин.Грузинская диаспора России просит воздержаться от поездок в Воронеж и Ростов-на-Дону >>Мы не дадим этому повториться, защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз, отметил президент. "Защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства, а то, с чем мы столкнулись, это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене, к измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы "Вагнер", – сказал Путин.Все, кто сознательно стал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь мятежа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и перед нашим народом, подчеркнул Путин.Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа.Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов. Замкомандующего Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Сергей Суровикин, в свою очередь, призвал командиров и бойцов группы "Вагнер" подчиниться воле президента РФ Владимира Путина и решить вопрос мирным путем.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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