https://sputnik-georgia.ru/20230624/gruzinskaya-diaspora-rossii-prosit-vozderzhatsya-ot-poezdok-v-voronezh-i-rostov-na-donu-278916326.html
Грузинская диаспора России просит воздержаться от поездок в Воронеж и Ростов-на-Дону
Грузинская диаспора России просит воздержаться от поездок в Воронеж и Ростов-на-Дону
ФНКА в России находится на связи со своими коллегами и в случае необходимости готова оказать консультацию и всю необходимую помощь гражданам 24.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-24T11:30+0400
2023-06-24T11:30+0400
2023-06-24T11:44+0400
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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Глава Грузинской диаспоры России Давид Цецхладзе в связи с введением режима контртеррористической операции в столице и некоторых южных регионах РФ просит воздержаться от поездок на автомобиле в сторону Воронежа и Ростова-на-Дону, а также из южных направлений в сторону столицы. По его словам, Федеральная Грузинская национально-культурная автономия в России находится на связи со своими коллегами и в случае необходимости готова оказать консультацию и всю необходимую помощь гражданам. "Прошу сохранить спокойствие. В случае необходимости обращайтесь к нам по телефону: +7 (965) 311-99-95", – говорится в сообщении.Путин назвал попытку раскола общества ударом в спину >>Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа.Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов. Замкомандующего Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Сергей Суровикин, в свою очередь, призвал командиров и бойцов группы "Вагнер" подчиниться воле президента РФ Владимира Путина и решить вопрос мирным путем.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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давид цецхладзе, воронеж, ростов-на-дону, россия, грузия, новости, владимир путин, минобороны рф
давид цецхладзе, воронеж, ростов-на-дону, россия, грузия, новости, владимир путин, минобороны рф
Грузинская диаспора России просит воздержаться от поездок в Воронеж и Ростов-на-Дону
11:30 24.06.2023 (обновлено: 11:44 24.06.2023)
ФНКА в России находится на связи со своими коллегами и в случае необходимости готова оказать консультацию и всю необходимую помощь гражданам
ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Глава Грузинской диаспоры России Давид Цецхладзе в связи с введением режима контртеррористической операции в столице и некоторых южных регионах РФ просит воздержаться от поездок на автомобиле в сторону Воронежа и Ростова-на-Дону, а также из южных направлений в сторону столицы.
"Все государственные учреждения, в том числе наши общественные организации, работают в штатном режиме. Во время передвижения по Москве и в регионах, где объявлен режим КТО, просим при себе иметь документы, удостоверяющие личность", – говорится в сообщении Цецхладзе.
По его словам, Федеральная Грузинская национально-культурная автономия в России находится на связи со своими коллегами и в случае необходимости готова оказать консультацию и всю необходимую помощь гражданам.
"Прошу сохранить спокойствие. В случае необходимости обращайтесь к нам по телефону: +7 (965) 311-99-95", – говорится в сообщении.
Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа.
Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов. Замкомандующего Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Сергей Суровикин, в свою очередь, призвал командиров и бойцов группы "Вагнер" подчиниться воле президента РФ Владимира Путина и решить вопрос мирным путем.