https://sputnik-georgia.ru/20230624/gruzinskaya-diaspora-rossii-prosit-vozderzhatsya-ot-poezdok-v-voronezh-i-rostov-na-donu-278916326.html

Грузинская диаспора России просит воздержаться от поездок в Воронеж и Ростов-на-Дону

Грузинская диаспора России просит воздержаться от поездок в Воронеж и Ростов-на-Дону

ФНКА в России находится на связи со своими коллегами и в случае необходимости готова оказать консультацию и всю необходимую помощь гражданам 24.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-24T11:30+0400

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2023-06-24T11:44+0400

давид цецхладзе

воронеж

ростов-на-дону

россия

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владимир путин

минобороны рф

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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Глава Грузинской диаспоры России Давид Цецхладзе в связи с введением режима контртеррористической операции в столице и некоторых южных регионах РФ просит воздержаться от поездок на автомобиле в сторону Воронежа и Ростова-на-Дону, а также из южных направлений в сторону столицы. По его словам, Федеральная Грузинская национально-культурная автономия в России находится на связи со своими коллегами и в случае необходимости готова оказать консультацию и всю необходимую помощь гражданам. "Прошу сохранить спокойствие. В случае необходимости обращайтесь к нам по телефону: +7 (965) 311-99-95", – говорится в сообщении.Путин назвал попытку раскола общества ударом в спину >>Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа.Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов. Замкомандующего Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Сергей Суровикин, в свою очередь, призвал командиров и бойцов группы "Вагнер" подчиниться воле президента РФ Владимира Путина и решить вопрос мирным путем.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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