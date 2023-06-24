https://sputnik-georgia.ru/20230624/stoimost-kvartir-v-tbilisi-za-mesyats-ne-izmenilas--dannye-issledovaniya-278913218.html

Стоимость квартир в Тбилиси за месяц не изменилась – данные исследования

Стоимость квартир в Тбилиси за месяц не изменилась – данные исследования

В Тбилиси было продано 3 650 квартир, на 2% больше, чем год назад, и на 34,9% больше, чем в предыдущем месяце, говорится в исследовании 24.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-24T09:01+0400

2023-06-24T09:01+0400

2023-06-24T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Стоимость продаж недвижимости в Тбилиси не изменилась в мае 2023 года как на первичном, так и на вторичном рынках, говорится в обзоре рынка Международной инвестиционной компании Galt & Taggart. В то же время, по данным компании, стоимость недвижимости в Тбилиси выросла в мае 2023 года на 26,8% в долларах и на 8,2% в лари по сравнению с аналогичным периодом 2022 года В целом в мае продажи квартир выросли после снижения в предыдущем месяце – в Тбилиси было продано 3 650 квартир, на 2% больше, чем год назад, и на 34,9% больше, чем в предыдущем месяце. Драйвером этого роста стали продажи квартир на первичном рынке (от застройщиков), где было продано больше всего с декабря 2021 года – 1 650 квартир (+20,0% в годовом исчислении). При этом на вторичном рынке наблюдалось снижение продаж как новостроек (квартиры введены в эксплуатацию с 2013 года), так и старых квартир (-5,5% и -12% за год соответственно). Бизнес и недвижимость граждан России в Грузии: последние данные >>Наибольший вклад в рост продаж в мае внесли продажи в следующих районах: Вашлиджвари (+180 %), Крцаниси (+47,7%) и Дидубе (+19,1%). Однако, несмотря на то, что доля Вашлиджвари в общем объеме продаж невелика, в мае эта доля увеличилась почти втрое, до 4,6%. Неизменными остались и другие основные характеристики рынка – преобладание в продажах квартир средней площади (51-80 м2) и сегментов среднего/высокого класса ($801-1800). Регистрация недвижимости: Что интересует иностранцев в Грузии >>В мае 2023 года объем рынка жилой недвижимости Тбилиси увеличился на 16,6% в годовом исчислении и составил 243,4 млн долларов, на что наибольшее влияние оказали продажи застройщиков на первичном рынке. Кроме того, по данным аналитиков, арендная плата за недвижимость в мае 2023 года выросла на 44,9% в долларах и на 23,7% в лари за год. Несмотря на высокие темпы годового роста, в апреле и мае арендная плата снижалась по сравнению с предыдущим месяцем.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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