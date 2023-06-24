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На границе Грузии и России все спокойно – глава службы миграционного контроля
На границе Грузии и России все спокойно – глава службы миграционного контроля
Контроль сохраняется на должном уровне, а стандартную проверку проходят все, отметил Давид Пхаладзе 24.06.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Ситуация к вечеру 24 июня на погранично-пропускном пункте на грузино-российской границе остается спокойной, заявил начальник службы пограничного миграционного контроля Грузии Давид Пхаладзе. К закрытию границ из-за возможного потока мигрантов в связи с событиями в России призвали представители оппозиционных партий и президент Грузии.При этом он отметил, что контроль сохраняется на должном уровне и стандартную проверку проходят все.Прошлой ночью Центр общественных связей ФСБ сообщил, что вся распространяемая в соцсетях от имени Евгения Пригожина информация о "нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило против Пригожина уголовное дело по статье 279 УК ("Организация вооруженного мятежа").Президент Беларуси заявил о согласии Пригожина остановить продвижение ЧВК "Вагнер" &gt;&gt;Позднее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин принял предложение президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке продвижения бойцов его группы по территории РФ.Сообщается, что "на столе – абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК "Вагнер". Позже пресс-служба Пригожина заявила, что бойцы ЧВК "Вагнер" разворачивают свои колонны и уходят обратно в полевые лагеря.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, политика, москва, ростов-на-дону, тбилиси, владимир путин, фсб, грузино-российская граница

На границе Грузии и России все спокойно – глава службы миграционного контроля

22:01 24.06.2023
© AP Photo / Shakh AivazovПункт пропуска на грузино-российской границе Казбеги Верхний Ларс
Пункт пропуска на грузино-российской границе Казбеги Верхний Ларс - Sputnik Грузия, 1920, 24.06.2023
© AP Photo / Shakh Aivazov
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Контроль сохраняется на должном уровне, а стандартную проверку проходят все, отметил Давид Пхаладзе
ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Ситуация к вечеру 24 июня на погранично-пропускном пункте на грузино-российской границе остается спокойной, заявил начальник службы пограничного миграционного контроля Грузии Давид Пхаладзе.
К закрытию границ из-за возможного потока мигрантов в связи с событиями в России призвали представители оппозиционных партий и президент Грузии.

"По состоянию на вечер 24 июня на погранично-пропускном пункте "Дарьял" ситуация не изменилась и остается прежней, как вчера, позавчера и последние недели. Не наблюдается увеличения потока пассажиров ни при въезде в Грузию, ни при выезде из страны", – сказал Пхаладзе.

При этом он отметил, что контроль сохраняется на должном уровне и стандартную проверку проходят все.
Прошлой ночью Центр общественных связей ФСБ сообщил, что вся распространяемая в соцсетях от имени Евгения Пригожина информация о "нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило против Пригожина уголовное дело по статье 279 УК ("Организация вооруженного мятежа").
Президент Беларуси заявил о согласии Пригожина остановить продвижение ЧВК "Вагнер" >>
Позднее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин принял предложение президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке продвижения бойцов его группы по территории РФ.
Сообщается, что "на столе – абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК "Вагнер". Позже пресс-служба Пригожина заявила, что бойцы ЧВК "Вагнер" разворачивают свои колонны и уходят обратно в полевые лагеря.
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