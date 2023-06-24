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На границе Грузии и России все спокойно – глава службы миграционного контроля

На границе Грузии и России все спокойно – глава службы миграционного контроля

Контроль сохраняется на должном уровне, а стандартную проверку проходят все, отметил Давид Пхаладзе 24.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-24T22:01+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Ситуация к вечеру 24 июня на погранично-пропускном пункте на грузино-российской границе остается спокойной, заявил начальник службы пограничного миграционного контроля Грузии Давид Пхаладзе. К закрытию границ из-за возможного потока мигрантов в связи с событиями в России призвали представители оппозиционных партий и президент Грузии.При этом он отметил, что контроль сохраняется на должном уровне и стандартную проверку проходят все.Прошлой ночью Центр общественных связей ФСБ сообщил, что вся распространяемая в соцсетях от имени Евгения Пригожина информация о "нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило против Пригожина уголовное дело по статье 279 УК ("Организация вооруженного мятежа").Президент Беларуси заявил о согласии Пригожина остановить продвижение ЧВК "Вагнер" >>Позднее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин принял предложение президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке продвижения бойцов его группы по территории РФ.Сообщается, что "на столе – абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК "Вагнер". Позже пресс-служба Пригожина заявила, что бойцы ЧВК "Вагнер" разворачивают свои колонны и уходят обратно в полевые лагеря.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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