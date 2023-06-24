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На границе Грузии и России все спокойно – глава службы миграционного контроля
На границе Грузии и России все спокойно – глава службы миграционного контроля
Контроль сохраняется на должном уровне, а стандартную проверку проходят все, отметил Давид Пхаладзе 24.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-24T22:01+0400
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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Ситуация к вечеру 24 июня на погранично-пропускном пункте на грузино-российской границе остается спокойной, заявил начальник службы пограничного миграционного контроля Грузии Давид Пхаладзе. К закрытию границ из-за возможного потока мигрантов в связи с событиями в России призвали представители оппозиционных партий и президент Грузии.При этом он отметил, что контроль сохраняется на должном уровне и стандартную проверку проходят все.Прошлой ночью Центр общественных связей ФСБ сообщил, что вся распространяемая в соцсетях от имени Евгения Пригожина информация о "нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило против Пригожина уголовное дело по статье 279 УК ("Организация вооруженного мятежа").Президент Беларуси заявил о согласии Пригожина остановить продвижение ЧВК "Вагнер" >>Позднее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин принял предложение президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке продвижения бойцов его группы по территории РФ.Сообщается, что "на столе – абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК "Вагнер". Позже пресс-служба Пригожина заявила, что бойцы ЧВК "Вагнер" разворачивают свои колонны и уходят обратно в полевые лагеря.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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На границе Грузии и России все спокойно – глава службы миграционного контроля
Контроль сохраняется на должном уровне, а стандартную проверку проходят все, отметил Давид Пхаладзе
ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Ситуация к вечеру 24 июня на погранично-пропускном пункте на грузино-российской границе остается спокойной, заявил начальник службы пограничного миграционного контроля Грузии Давид Пхаладзе.
К закрытию границ из-за возможного потока мигрантов в связи с событиями в России призвали представители оппозиционных партий и президент Грузии.
"По состоянию на вечер 24 июня на погранично-пропускном пункте "Дарьял" ситуация не изменилась и остается прежней, как вчера, позавчера и последние недели. Не наблюдается увеличения потока пассажиров ни при въезде в Грузию, ни при выезде из страны", – сказал Пхаладзе.
При этом он отметил, что контроль сохраняется на должном уровне и стандартную проверку проходят все.
Прошлой ночью Центр общественных связей ФСБ сообщил, что вся распространяемая в соцсетях от имени Евгения Пригожина информация о "нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило против Пригожина уголовное дело по статье 279 УК ("Организация вооруженного мятежа").
Позднее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин принял предложение президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке продвижения бойцов его группы по территории РФ.
Сообщается, что "на столе – абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК "Вагнер". Позже пресс-служба Пригожина заявила, что бойцы ЧВК "Вагнер" разворачивают свои колонны и уходят обратно в полевые лагеря.