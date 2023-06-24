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Необходимости закрытия границы с Россией нет — МВД Грузии

Необходимости закрытия границы с Россией нет — МВД Грузии

Ситуация на КПП спокойная и нет роста потока пассажиров и транспорта, отметили в ведомстве 24.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-24T16:46+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Погранично-пропускной пункт на границе Грузии и России работает в обычном режиме, и необходимости в его закрытии нет, говорится в заявлении МВД Грузии. К закрытию границы с Россией из-за сложившейся в РФ ситуации власти призвала оппозиция. Ранее президент заявила о необходимости усилить контроль на границе из-за вероятного потока новой волны мигрантов из России. По данным МВД, ситуация на КПП спокойная и нет роста потока пассажиров и транспорта. "По данным на 24 июня, работа на погранично-пропускном пункте "Дарьял" осуществляется в обычном режиме. К этому времени ни в одном направлении не фиксируется рост потока пассажиров и транспорта", – говорится в сообщении. Граница Грузии и России должна быть под контролем из-за событий в РФ – президент Грузии >>Центр общественных связей ФСБ России в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа).Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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