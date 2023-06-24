https://sputnik-georgia.ru/20230624/pomilovanie-niki-gvaramiya-usililo-polyarizatsiyu--glava-gruzinskoy-mechty-278918867.html

Помилование Ники Гварамия усилило поляризацию – глава "Грузинской мечты"

Помилование Ники Гварамия усилило поляризацию – глава "Грузинской мечты"

Фактически одного агента заставили помиловать другого, заявил Кобахидзе 24.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-24T15:22+0400

2023-06-24T15:22+0400

2023-06-24T15:22+0400

грузия

новости

политика

тбилиси

ника гварамия

ираклий кобахидзе

грузинская мечта

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/0c/252298365_0:98:1280:818_1920x0_80_0_0_612424f16b91cbebb070468251df6ef5.jpg

ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Помилование основателя и гендиректора оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия лишь усилило поляризацию в обществе, заявил глава правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. В столице Грузии прошла акция против освобождения Ники Гварамия - видео >>Заявление о помиловании президент сделала 22 июня вскоре после устного доклада Еврокомиссии о том, каких успехов достигла Грузия в процессе выполнения 12 условий для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. В промежуточной оценке сказано, что никакого прогресса нет в направлении "плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ". При этом он назвал президента Грузии Саломе Зурабишвили "агентом". "Фактически произошло следующее: одного агента заставили помиловать другого. Этим подтвердилось, что в Грузии есть силы, которые хотят углубления поляризации, и это очень печально", – сказал Кобахидзе. Также он отметил, что Зурабишвили пошла против воли избирателей. "Президент прямо пошла против интересов своих избирателей, она выполнила задание. Вы видели выражение ее лица и слышали ее голос во время оглашения решения. Она испытывала дискомфорт, так как ей пришлось пойти против интересов избирателей", – сказал Кобахидзе.Дело Гварамия Представители части оппозиции не раз требовали освобождения Гварамия, называя его политзаключенным, а решение суда – несправедливым. Гварамия находился в заключении с 16 мая 2022 года. Его задержали в зале Тбилисского городского суда сразу после оглашения приговора. Основатель "Мтавари архи" был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями и приговорен к 3 годам 6 месяцам тюрьмы. Речь идет о нанесение ущерба в размере 6,8 миллиона лари телекомпании "Рустави 2", когда он был ее гендиректором. В ноябре 2022 года Тбилисский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции. В правящей партии "Грузинская мечта" не раз заявляли, что Гварамия начал "выкачивать деньги" из телеканала в 2015 году, когда права на него заявил прежний владелец Кибар Халваши. По словам Халваши, главной целью Гварамия было банкротство "Рустави 2", чтобы возвращение компании законному владельцу потеряло смысл. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, тбилиси, ника гварамия, ираклий кобахидзе, грузинская мечта, еврокомиссия