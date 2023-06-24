https://sputnik-georgia.ru/20230624/prezident-gruzii-poteryala-legitimnost--npo-trebuet-otstavki-zurabishvili-278919750.html

Президент Грузии потеряла легитимность – НПО требует отставки Зурабишвили

Президент Грузии потеряла легитимность – НПО требует отставки Зурабишвили

Президент служит интересам деструктивных сил в Грузии, заявили протестующие 24.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-24T15:40+0400

2023-06-24T15:40+0400

2023-06-24T15:48+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили не представляет грузинский народ и его интересы, заявил руководитель неправительственной организации "Грузия прежде всего" Вато Шакарашвили на акции против помилования гендиректора и основателя оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия. Участники акции собрались у здания дворца президента на улице Атонели с требованием отставки Зурабишвили. Само здание оцеплено полицией. Он подчеркнул, что президент Грузии служит интересам деструктивных сил в стране. "Саломе Зурабишвили уже давно не представляет грузинский народ и интересы нашего государства. Она служит интересам иностранного государства и интересам деструктивных сил в Грузии", – сказал Шакарашвили. В свою очередь мать убитого во время правления экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Амирана Робакидзе Ия Метревели назвала неприемлемым помилование Гварамия, который, по ее мнению, был главной фигурой режима Саакашвили. Заявление о помиловании президент сделала 22 июня вскоре после устного доклада Еврокомиссии о том, каких успехов достигла Грузия в процессе выполнения 12 условий для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. В промежуточной оценке сказано, что никакого прогресса нет в направлении "плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ". В правящей партии негативно оценили действия президента, заявив, что Саломе Зурабишвили следовала интересам сил, желающих углубить поляризацию в обществе. Дело Гварамия Представители части оппозиции не раз требовали освобождения Гварамия, называя его политзаключенным, а решение суда – несправедливым. Гварамия находился в заключении с 16 мая 2022 года. Его задержали в зале Тбилисского городского суда сразу после оглашения приговора. Основатель "Мтавари архи" был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями и приговорен к 3 годам 6 месяцам тюрьмы. Речь идет о нанесение ущерба в размере 6,8 млн лари телекомпании "Рустави 2", когда он был ее гендиректором. В ноябре 2022 года Тбилисский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции. Помилование Ники Гварамия усилило поляризацию – глава "Грузинской мечты" >>В правящей партии "Грузинская мечта" не раз заявляли, что Гварамия начал "выкачивать деньги" из телеканала в 2015 году, когда права на него заявил прежний владелец Кибар Халваши. По словам Халваши, главной целью Гварамия было банкротство "Рустави 2", чтобы возвращение компании законному владельцу потеряло смысл. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, ника гварамия, саломе зурабишвили , михаил саакашвили, еврокомиссия, грузинская мечта