https://sputnik-georgia.ru/20230624/prokuratura-gruzii-gotovit-paket-uzhestocheniya-mer-protiv-nasiliya-nad-zhivotnymi---278925195.html
Прокуратура Грузии готовит пакет ужесточения мер против насилия над животными
Прокуратура Грузии готовит пакет ужесточения мер против насилия над животными
Ужесточение наказания будет способствовать сокращению подобного вида преступления, считают в ведомстве 24.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-24T22:32+0400
2023-06-24T22:32+0400
2023-06-24T22:32+0400
грузия
новости
общество
животные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/0c/250597503_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d4d5ad2f2f78dd49e0a6694531f8bb83.jpg
ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Прокуратура Грузии работает над разработкой ужесточения наказаний за издевательство и жестокое обращение с животными в Уголовном кодексе Грузии. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, проект поправок уже разработан и в ближайшее время будет представлен на рассмотрение парламенту. По мнению ведомства, ужесточение наказания будет способствовать сокращению подобного вида преступления. Кроме того, прокуратура намерена начать информационную кампанию для повышения сознательности общественности. На сегодняшний день жестокое обращение с животным, которое повлекло его гибель или увечья, карается штрафом либо лишением свободы на срок до года. В случае же если действие осуществлялось группой лиц, или в присутствии детей, или неоднократно, то они караются также либо штрафом, либо лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/0c/250597503_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b58a379fcb0984746669acd892eb7632.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, животные
грузия, новости, общество, животные
Прокуратура Грузии готовит пакет ужесточения мер против насилия над животными
Ужесточение наказания будет способствовать сокращению подобного вида преступления, считают в ведомстве
ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Прокуратура Грузии работает над разработкой ужесточения наказаний за издевательство и жестокое обращение с животными в Уголовном кодексе Грузии.
Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, проект поправок уже разработан и в ближайшее время будет представлен на рассмотрение парламенту.
По мнению ведомства, ужесточение наказания будет способствовать сокращению подобного вида преступления. Кроме того, прокуратура намерена начать информационную кампанию для повышения сознательности общественности.
На сегодняшний день жестокое обращение с животным, которое повлекло его гибель или увечья, карается штрафом либо лишением свободы на срок до года.
В случае же если действие осуществлялось группой лиц, или в присутствии детей, или неоднократно, то они караются также либо штрафом, либо лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.