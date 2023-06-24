https://sputnik-georgia.ru/20230624/prokuratura-gruzii-gotovit-paket-uzhestocheniya-mer-protiv-nasiliya-nad-zhivotnymi---278925195.html

Прокуратура Грузии готовит пакет ужесточения мер против насилия над животными

Прокуратура Грузии готовит пакет ужесточения мер против насилия над животными

Ужесточение наказания будет способствовать сокращению подобного вида преступления, считают в ведомстве 24.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-24T22:32+0400

2023-06-24T22:32+0400

2023-06-24T22:32+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Прокуратура Грузии работает над разработкой ужесточения наказаний за издевательство и жестокое обращение с животными в Уголовном кодексе Грузии. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, проект поправок уже разработан и в ближайшее время будет представлен на рассмотрение парламенту. По мнению ведомства, ужесточение наказания будет способствовать сокращению подобного вида преступления. Кроме того, прокуратура намерена начать информационную кампанию для повышения сознательности общественности. На сегодняшний день жестокое обращение с животным, которое повлекло его гибель или увечья, карается штрафом либо лишением свободы на срок до года. В случае же если действие осуществлялось группой лиц, или в присутствии детей, или неоднократно, то они караются также либо штрафом, либо лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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