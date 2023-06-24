https://sputnik-georgia.ru/20230624/uchenye-rossii-razrabotali-chuvstvitelnye-datchiki-dlya-sozdaniya-elektronnoy-kozhi-278778395.html
Ученые России разработали чувствительные датчики для создания "электронной кожи"
Ученые России разработали чувствительные датчики для создания "электронной кожи"
"Электронная кожа" может быть использована для создания протезов следующего поколения и в регенеративной медицине 24.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-24T19:19+0400
2023-06-24T19:19+0400
2023-06-24T19:19+0400
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ученые
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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Российские ученые создали чувствительные датчики из биосовместимого материала, которые можно использовать для создания "электронной кожи" – о результатах исследования пишет Micromachines.Авторы разработки – ученые Национального исследовательского университета "МИЭТ" и Сеченовского университета.Как объясняют исследователи, "электронная кожа" может быть использована для создания протезов следующего поколения, в персонализированной медицине, мягкой робототехнике, ИИ, в носимых системах мониторинга и ухода за здоровьем человека, биомедицине, регенеративной медицине.Российские ученые начинают испытания аппарата, который борется с опухолью ультразвуком >>Во время разработки "электронной кожи" специалисты стремятся максимально точно воссоздать функции человеческой сенсорной системы, наиболее чувствительные механические рецепторы которой находятся на кончике языка и пальцев рук человека.Поэтому они разработали две группы чувствительных датчиков: тактильные и растягиваемые.Как отмечают исследователи, разработанные датчики отличаются от известных аналогов тем, что создаются на основе биологического материала или биологически совместимого материала, легко наносятся и снимаются. В частности, они способны с высокой точностью регистрировать различные формы деформации, а также формы поверхности – растягивание, изгиб, выпуклость, вогнутость, что расширяет его диагностические возможности.Что касается тактильных датчиков, учеными получены показатели чувствительности 20-60 Па (единица измерения чувствительности), а также реализована интеллектуальная система визуального распознавания жестов с точностью около 94%, рассказали специалисты.Как утверждают авторы проекта, в перспективе их разработка позволит отказаться от травмирующей процедуры биопсии. Эту функцию будет выполнять тактильный датчик в виде матрицы из многочисленных чувствительных элементов. Ученые уверены, что такой инструмент будет активно востребован в медицине, особенно в онкологии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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наука, в мире, россия, ученые
наука, в мире, россия, ученые
Ученые России разработали чувствительные датчики для создания "электронной кожи"
"Электронная кожа" может быть использована для создания протезов следующего поколения и в регенеративной медицине
ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik.
Российские ученые создали чувствительные датчики из биосовместимого материала, которые можно использовать для создания "электронной кожи" – о результатах исследования пишет Micromachines
.
Авторы разработки – ученые Национального исследовательского университета "МИЭТ" и Сеченовского университета.
Как объясняют исследователи, "электронная кожа" может быть использована для создания протезов следующего поколения, в персонализированной медицине, мягкой робототехнике, ИИ, в носимых системах мониторинга и ухода за здоровьем человека, биомедицине, регенеративной медицине.
Во время разработки "электронной кожи" специалисты стремятся максимально точно воссоздать функции человеческой сенсорной системы, наиболее чувствительные механические рецепторы которой находятся на кончике языка и пальцев рук человека.
Поэтому они разработали две группы чувствительных датчиков: тактильные и растягиваемые.
Как отмечают исследователи, разработанные датчики отличаются от известных аналогов тем, что создаются на основе биологического материала или биологически совместимого материала, легко наносятся и снимаются.
В частности, они способны с высокой точностью регистрировать различные формы деформации, а также формы поверхности – растягивание, изгиб, выпуклость, вогнутость, что расширяет его диагностические возможности.
Что касается тактильных датчиков, учеными получены показатели чувствительности 20-60 Па (единица измерения чувствительности), а также реализована интеллектуальная система визуального распознавания жестов с точностью около 94%, рассказали специалисты.
"Такие датчики могут применяться в малоинвазивной хирургии: для завязывания узлов с помощью лапароскопических процедур, точного контроля режущего инструмента, сбора тактильных данных в точке контакта хирургического инструмента, в телероботических операциях или диагностике", – сказал доцент Института биомедицинских систем НИУ "МИЭТ" Леван Ичкитидзе.
Как утверждают авторы проекта, в перспективе их разработка позволит отказаться от травмирующей процедуры биопсии. Эту функцию будет выполнять тактильный датчик в виде матрицы из многочисленных чувствительных элементов.
Ученые уверены, что такой инструмент будет активно востребован в медицине, особенно в онкологии.