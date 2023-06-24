https://sputnik-georgia.ru/20230624/uchenye-rossii-razrabotali-chuvstvitelnye-datchiki-dlya-sozdaniya-elektronnoy-kozhi-278778395.html

Ученые России разработали чувствительные датчики для создания "электронной кожи"

Ученые России разработали чувствительные датчики для создания "электронной кожи"

"Электронная кожа" может быть использована для создания протезов следующего поколения и в регенеративной медицине 24.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-24T19:19+0400

2023-06-24T19:19+0400

2023-06-24T19:19+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Российские ученые создали чувствительные датчики из биосовместимого материала, которые можно использовать для создания "электронной кожи" – о результатах исследования пишет Micromachines.Авторы разработки – ученые Национального исследовательского университета "МИЭТ" и Сеченовского университета.Как объясняют исследователи, "электронная кожа" может быть использована для создания протезов следующего поколения, в персонализированной медицине, мягкой робототехнике, ИИ, в носимых системах мониторинга и ухода за здоровьем человека, биомедицине, регенеративной медицине.Российские ученые начинают испытания аппарата, который борется с опухолью ультразвуком >>Во время разработки "электронной кожи" специалисты стремятся максимально точно воссоздать функции человеческой сенсорной системы, наиболее чувствительные механические рецепторы которой находятся на кончике языка и пальцев рук человека.Поэтому они разработали две группы чувствительных датчиков: тактильные и растягиваемые.Как отмечают исследователи, разработанные датчики отличаются от известных аналогов тем, что создаются на основе биологического материала или биологически совместимого материала, легко наносятся и снимаются. В частности, они способны с высокой точностью регистрировать различные формы деформации, а также формы поверхности – растягивание, изгиб, выпуклость, вогнутость, что расширяет его диагностические возможности.Что касается тактильных датчиков, учеными получены показатели чувствительности 20-60 Па (единица измерения чувствительности), а также реализована интеллектуальная система визуального распознавания жестов с точностью около 94%, рассказали специалисты.Как утверждают авторы проекта, в перспективе их разработка позволит отказаться от травмирующей процедуры биопсии. Эту функцию будет выполнять тактильный датчик в виде матрицы из многочисленных чувствительных элементов. Ученые уверены, что такой инструмент будет активно востребован в медицине, особенно в онкологии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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