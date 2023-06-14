https://sputnik-georgia.ru/20230614/rossiyskie-uchenye-nachinayut-ispytaniya-apparata-kotoryy-boretsya-s-opukholyu-ultrazvukom-278548486.html

Российские ученые начинают испытания аппарата, который борется с опухолью ультразвуком

Российские ученые начинают испытания аппарата, который борется с опухолью ультразвуком

Авторы прибора рассчитывают, что до конца года методики будут выработаны и со следующего года аппарат поступит на рынок 14.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-14T11:05+0400

2023-06-14T11:05+0400

2023-06-14T11:05+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Клинические испытания новейшего аппарата, созданного для борьбы с опухолями ультразвуком, стартовали в России, пишет РИА Новости. Данный аппарат представляет собой синтез диагностических методов (аппарат УЗИ) и средства лечения – ультразвука высокой интенсивности. Благодаря определенным техустройствам прибор фокусируется в заданной локации, где есть новообразование.Над разработкой медкомплекса трудились специалисты лаборатории ультразвуковых технологий Центра перспективных исследований Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и Новосибирского приборостроительного завода.В создании аппарата также принимали участие ведущие медучреждения – Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н. Н. Петрова и Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И. П. Павлова.По словам ученого, это достаточно новая отрасль лечения и диагностики, которая получила название "тераностика" (терапия и диагностика). Действует он следующим образом: при облучении новообразования ультразвуком за 10-15 секунд происходит разогрев клеток до 70-90 градусов, в результате новообразование накаляется и организм сам выводит отмершие клетки.Грибная ферма на Луне – инновационная разработка ученых России >>Известно, что у этой методики в мире существуют аналоги. Так, во Франции с помощью такого прибора лечат новообразования груди у женщин, в США – аденомы предстательной железы у мужчин, а в Китае с помощью этого метода решают вопрос лечения щитовидной железы. Свою эффективность комплекс показал и при лечении варикозного расширения вен, рассказал ученый. Как утверждают российские ученые, метод хорош тем, что он безболезненный и не требует оперативного вмешательства. А по сравнению с французским аналогом российский высокотехнологичный аппарат имеет ряд преимуществ.В частности, время процедуры сокращено до 10-15 секунд (французская технология занимает несколько минут), а в аппарате заложена функция контроля режимов и температуры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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