https://sputnik-georgia.ru/20230624/v-moskve-ponedelnik-obyavili-nerabochim-dnem-278925033.html

В Москве понедельник объявили нерабочим днем

В Москве понедельник объявили нерабочим днем

Собянин призвал москвичей максимально воздерживаться от поездок по городу 24.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-24T20:42+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Понедельник, 26 июня, в Москве объявлен нерабочим днем, следует из заявления мэра столицы Сергея Собянина в Telegram-канале."В целях минимизации рисков мною в рамках оперативного штаба принято решение объявить понедельник нерабочим днем – за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб", – сказано в сообщении.Градоначальник призвал москвичей максимально воздерживаться от поездок по городу и предупредил о возможных перекрытиях движения в отдельных кварталах и на дорогах."Своевременно сообщайте 112 о нештатных ситуациях и происшествиях", – отметил мэр.В российской столице объявлен режим контртеррористической операции. В городе отменили или перенесли ранее объявленные массовые мероприятия. Мэр города призывал горожан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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