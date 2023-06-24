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В Москве понедельник объявили нерабочим днем
В Москве понедельник объявили нерабочим днем
Собянин призвал москвичей максимально воздерживаться от поездок по городу 24.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-24T20:42+0400
2023-06-24T20:42+0400
2023-06-24T20:42+0400
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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Понедельник, 26 июня, в Москве объявлен нерабочим днем, следует из заявления мэра столицы Сергея Собянина в Telegram-канале."В целях минимизации рисков мною в рамках оперативного штаба принято решение объявить понедельник нерабочим днем – за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб", – сказано в сообщении.Градоначальник призвал москвичей максимально воздерживаться от поездок по городу и предупредил о возможных перекрытиях движения в отдельных кварталах и на дорогах."Своевременно сообщайте 112 о нештатных ситуациях и происшествиях", – отметил мэр.В российской столице объявлен режим контртеррористической операции. В городе отменили или перенесли ранее объявленные массовые мероприятия. Мэр города призывал горожан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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москва, сергей собянин, новости, россия, в мире
москва, сергей собянин, новости, россия, в мире
В Москве понедельник объявили нерабочим днем
Собянин призвал москвичей максимально воздерживаться от поездок по городу
ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik.
Понедельник, 26 июня, в Москве объявлен нерабочим днем, следует из заявления мэра столицы Сергея Собянина в Telegram-канале
.
"В целях минимизации рисков мною в рамках оперативного штаба принято решение объявить понедельник нерабочим днем – за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб", – сказано в сообщении.
Градоначальник призвал москвичей максимально воздерживаться от поездок по городу и предупредил о возможных перекрытиях движения в отдельных кварталах и на дорогах.
"Своевременно сообщайте 112 о нештатных ситуациях и происшествиях", – отметил мэр.
В российской столице объявлен режим контртеррористической операции. В городе отменили или перенесли ранее объявленные массовые мероприятия. Мэр города призывал горожан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.