Cын Клинта Иствуда открыл фестиваль "Тбилиси ритм" в Грузии

Кайл представил свой новый проект "Симфония Иствуда", который посвятил своему отцу 25.06.2023, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Сын живой легенды американского кино Клинта Иствуда, джазовый басист Кайл Иствуд открыл в Тбилисском театре Руставели международный фестиваль "Тбилиси ритм".На открытии фестиваля состоялась премьера нового проекта "Симфония Иствуда", который американский басист и композитор Кайл Иствуд посвятил своему отцу. Это интерпретации различных мелодий из фильмов с участием Клинта Иствуда.Иствуд выступил на грузинской сцене вместе со своим квинтетом и в сопровождении оркестра Тбилисского государственного театра оперы и балета под управлением лауреата премии "Грэмми", люксембургского композитора и дирижера Гаста Вальсинга.Церемония закрытия фестиваля состоится в театре имени Котэ Марджанишвили 28 июня. На вечере выступят грузинский ансамбль полифонической музыки "Ибери", обладатель множества наград, музыкант, композитор и импровизатор Гамильтон де Холланд и бразильцы – пианист Саломао Соарес и ударник Ренато Гальвао.Чем известен Кайл Иствуд?За более чем двадцатилетнюю карьеру Кайл Иствуд был признан в музыкальном мире талантливым джазменом-новатором, создавшим шесть успешных альбомов.Прежде чем начать музыкальную карьеру, Кайл изучал кино в Университете Южной Калифорнии в течение двух лет. Став сессионным музыкантом в начале 1990-х и возглавив собственный квартет, он выпустил свой первый сольный альбом From There to Here в 1998 году. Помимо сольных альбомов Иствуд написал музыку к девяти фильмам своего отца. Иствуд играет на ладовой и безладовой электрической бас-гитаре, а также на контрабасе.Фестиваль "Тбилиси ритм" был основан в 2017 году. Он направлен на межкультурную интеграцию, содействие развитию различных жанров искусства, организацию концертов с приглашением известных зарубежных артистов и представление грузинских исполнителей на широкой арене.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

