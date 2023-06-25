https://sputnik-georgia.ru/20230625/dtp-na-vostoke-gruzii---sredi-postradavshikh-rebenok-278932559.html

ДТП на востоке Грузии – среди пострадавших ребенок

ДТП на востоке Грузии – среди пострадавших ребенок

Водитель и четыре пассажира в настоящее время доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести 25.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-25T13:51+0400

2023-06-25T13:51+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Пятеро человек пострадали в результате ДТП с участием легкового автомобиля в Кахети, в том числе один несовершеннолетний, сообщает Первый канал. На дороге Телави-Кварели водитель автомобиля марки Subaru не справился с управлением и вылетел за пределы дороги. Водитель и четыре пассажира в настоящее время доставлены в медицинское учреждение бригадой скорой помощи с травмами различной степени тяжести. На месте мобилизована полиция, ведутся следственные действия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кахети

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