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Грузинский дзюдоист завоевал серебро на турнире в Монголии
Грузинский дзюдоист завоевал серебро на турнире в Монголии
В финале Липартелиани встретился с монголом Гончигсурэном Батхуиагом и в дополнительное время проиграл своему молодому сопернику 25.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-25T18:48+0400
2023-06-25T18:48+0400
2023-06-25T19:19+0400
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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Капитан сборной Грузии по дзюдо Варлам Липартелиани завоевал серебряную медаль на турнире Большого шлема в Улан-Баторе, сообщает федерация дзюдо. В финале Липартелиани встретился с монголом Гончигсурэном Батхуиагом и в дополнительное время проиграл своему молодому сопернику. Путь к финалу 34-летнего грузинского дзюдоиста был непростым. В четвертьфинале Липартелиани победил двукратного чемпиона мира Хорхе Фонсеку из Португалии, а в полуфинале соревнований победил действующего олимпийского чемпиона Аарона Вольфа из Японии. Грузинские дзюдоисты упрочили лидерство в рейтинге Международной федерации >>В воскресенье от Грузии на турнире Большого шлема по дзюдо в столице Монголии выступили три дзюдоиста, из которых в финальный блок прошел только Варлам Липартелиани. Еще двое грузинских дзюдоистов Онисе Санеблидзе (100 кг) и тяжеловес Саба Инанеишвили не прошли дальше четвертьфиналов. Последний не смог продолжать бой из-за травмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, спорт, улан-батор, варлам липартелиани, гран-при по дзюдо
Грузинский дзюдоист завоевал серебро на турнире в Монголии
18:48 25.06.2023 (обновлено: 19:19 25.06.2023)
В финале Липартелиани встретился с монголом Гончигсурэном Батхуиагом и в дополнительное время проиграл своему молодому сопернику
ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Капитан сборной Грузии по дзюдо Варлам Липартелиани завоевал серебряную медаль на турнире Большого шлема в Улан-Баторе, сообщает федерация дзюдо.
В финале Липартелиани встретился с монголом Гончигсурэном Батхуиагом и в дополнительное время проиграл своему молодому сопернику.
Путь к финалу 34-летнего грузинского дзюдоиста был непростым. В четвертьфинале Липартелиани победил двукратного чемпиона мира Хорхе Фонсеку из Португалии, а в полуфинале соревнований победил действующего олимпийского чемпиона Аарона Вольфа из Японии.
В воскресенье от Грузии на турнире Большого шлема по дзюдо в столице Монголии выступили три дзюдоиста, из которых в финальный блок прошел только Варлам Липартелиани.
Еще двое грузинских дзюдоистов Онисе Санеблидзе (100 кг) и тяжеловес Саба Инанеишвили не прошли дальше четвертьфиналов. Последний не смог продолжать бой из-за травмы.