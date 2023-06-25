https://sputnik-georgia.ru/20230625/gruzinskiy-dzyudoist-zavoeval-serebro-na-turnire-v-mongolii-278937404.html

Грузинский дзюдоист завоевал серебро на турнире в Монголии

Грузинский дзюдоист завоевал серебро на турнире в Монголии

В финале Липартелиани встретился с монголом Гончигсурэном Батхуиагом и в дополнительное время проиграл своему молодому сопернику 25.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-25T18:48+0400

2023-06-25T18:48+0400

2023-06-25T19:19+0400

грузия

новости

спорт

улан-батор

варлам липартелиани

гран-при по дзюдо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23859/79/238597953_0:0:2813:1583_1920x0_80_0_0_7c051af8f37dfc644ed15f71991a861b.jpg

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Капитан сборной Грузии по дзюдо Варлам Липартелиани завоевал серебряную медаль на турнире Большого шлема в Улан-Баторе, сообщает федерация дзюдо. В финале Липартелиани встретился с монголом Гончигсурэном Батхуиагом и в дополнительное время проиграл своему молодому сопернику. Путь к финалу 34-летнего грузинского дзюдоиста был непростым. В четвертьфинале Липартелиани победил двукратного чемпиона мира Хорхе Фонсеку из Португалии, а в полуфинале соревнований победил действующего олимпийского чемпиона Аарона Вольфа из Японии. Грузинские дзюдоисты упрочили лидерство в рейтинге Международной федерации >>В воскресенье от Грузии на турнире Большого шлема по дзюдо в столице Монголии выступили три дзюдоиста, из которых в финальный блок прошел только Варлам Липартелиани. Еще двое грузинских дзюдоистов Онисе Санеблидзе (100 кг) и тяжеловес Саба Инанеишвили не прошли дальше четвертьфиналов. Последний не смог продолжать бой из-за травмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

улан-батор

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, спорт, улан-батор, варлам липартелиани, гран-при по дзюдо