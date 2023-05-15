https://sputnik-georgia.ru/20230515/gruzinskie-dzyudoisty-uprochili-liderstvo-v-reytinge-mezhdunarodnoy-federatsii-277702474.html
Грузинские дзюдоисты упрочили лидерство в рейтинге Международной федерации
Грузинские дзюдоисты упрочили лидерство в рейтинге Международной федерации
В весовой категории 90 кг впервые в карьере лидером стал Лука Майсурадзе 15.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-15T21:28+0400
2023-05-15T21:28+0400
2023-05-15T21:28+0400
спорт
грузия
новости
лука майсурадзе
лаша шавдатуашвили
тато григалашвили
доха
международная федерация дзюдо
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ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Международная федерация дзюдо (IJF) после чемпионата мира в Дохе опубликовала обновленный рейтинг, согласно которому в мужском зачете в четырех весовых категориях из семи лидируют грузинские спортсмены – Лаша Шавдатуашвили (73 кг), Тато Григалашвили (81 кг), Лука Майсурадзе (90 кг) и Илья Суламанидзе (100 кг). Завоевавший бронзовую медаль на прошлом чемпионате мира Георгий Сардалашвили (4 906 баллов) по-прежнему находится на пятом месте в весовой категории до 60 кг. В весовой категории 66 кг с четвертой на пятую позицию опустился Важа Маргвелашвили (4 591), который потерпел поражение в борьбе за бронзу на ЧМ в Дохе. Грузинский финал состоялся на чемпионате мира по дзюдо в Дохе >>Несмотря на поражение на чемпионате мира, лидером в весовой категории 73 кг по-прежнему остается Лаша Шавдатуашвили (6 496). В весовой категории 90 кг впервые в карьере лидером стал Лука Майсурадзе (7 050). Лаша Бекаури, уступивший Майсурадзе в финале чемпионата мира, имеет 5 100 очков, грузинский олимпийский чемпион продвинулся на две ступени вперед и находится на пятом месте. Четвертую позицию занимает еще один грузинский спортсмен Бека Гвиниашвили (5 293). В весовой категории 100 кг с 6 783 баллами по-прежнему на первом месте находится Илья Суламанидзе, проигравший поединок за бронзу в Дохе. Капитан команды Варлам Липартелиани (3 775) занимает девятое место в списке. Дзюдоист Тато Григалашвили вновь стал чемпионом мира >>В категории +100 кг Гела Заалишвили (3 472) — на 11-й позиции, а Гурам Тушишвили (3 285) — на 13-м месте. В женском рейтинге Этер Липартелиани (57 кг) осталась на седьмом месте с 4 321 баллом, Этер Аскилашвили (310) — на 79-й позиции в 63 кг, а тяжеловес Софиа Сомхишвили (2 723) — семнадцатая. На чемпионате мира 2023 года грузинские дзюдоисты завоевали две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, лука майсурадзе, лаша шавдатуашвили, тато григалашвили, доха, международная федерация дзюдо
спорт, грузия, новости, лука майсурадзе, лаша шавдатуашвили, тато григалашвили, доха, международная федерация дзюдо
Грузинские дзюдоисты упрочили лидерство в рейтинге Международной федерации
В весовой категории 90 кг впервые в карьере лидером стал Лука Майсурадзе
ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Международная федерация дзюдо (IJF) после чемпионата мира в Дохе опубликовала обновленный рейтинг, согласно которому в мужском зачете в четырех весовых категориях из семи лидируют грузинские спортсмены – Лаша Шавдатуашвили (73 кг), Тато Григалашвили (81 кг), Лука Майсурадзе (90 кг) и Илья Суламанидзе (100 кг).
Завоевавший бронзовую медаль на прошлом чемпионате мира Георгий Сардалашвили (4 906 баллов) по-прежнему находится на пятом месте в весовой категории до 60 кг.
В весовой категории 66 кг с четвертой на пятую позицию опустился Важа Маргвелашвили (4 591), который потерпел поражение в борьбе за бронзу на ЧМ в Дохе.
Несмотря на поражение на чемпионате мира, лидером в весовой категории 73 кг по-прежнему остается Лаша Шавдатуашвили (6 496).
В весовой категории 90 кг впервые в карьере лидером стал Лука Майсурадзе (7 050). Лаша Бекаури, уступивший Майсурадзе в финале чемпионата мира, имеет 5 100 очков, грузинский олимпийский чемпион продвинулся на две ступени вперед и находится на пятом месте.
Четвертую позицию занимает еще один грузинский спортсмен Бека Гвиниашвили (5 293).
В весовой категории 100 кг с 6 783 баллами по-прежнему на первом месте находится Илья Суламанидзе, проигравший поединок за бронзу в Дохе. Капитан команды Варлам Липартелиани (3 775) занимает девятое место в списке.
В категории +100 кг Гела Заалишвили (3 472) — на 11-й позиции, а Гурам Тушишвили (3 285) — на 13-м месте.
В женском рейтинге Этер Липартелиани (57 кг) осталась на седьмом месте с 4 321 баллом, Этер Аскилашвили (310) — на 79-й позиции в 63 кг, а тяжеловес Софиа Сомхишвили (2 723) — семнадцатая.
На чемпионате мира 2023 года грузинские дзюдоисты завоевали две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали.