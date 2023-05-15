https://sputnik-georgia.ru/20230515/gruzinskie-dzyudoisty-uprochili-liderstvo-v-reytinge-mezhdunarodnoy-federatsii-277702474.html

Грузинские дзюдоисты упрочили лидерство в рейтинге Международной федерации

Грузинские дзюдоисты упрочили лидерство в рейтинге Международной федерации

В весовой категории 90 кг впервые в карьере лидером стал Лука Майсурадзе 15.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-15T21:28+0400

2023-05-15T21:28+0400

2023-05-15T21:28+0400

спорт

грузия

новости

лука майсурадзе

лаша шавдатуашвили

тато григалашвили

доха

международная федерация дзюдо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/1b/276137409_0:0:3053:1717_1920x0_80_0_0_7248791c5611948b285ef90e28680706.jpg

ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Международная федерация дзюдо (IJF) после чемпионата мира в Дохе опубликовала обновленный рейтинг, согласно которому в мужском зачете в четырех весовых категориях из семи лидируют грузинские спортсмены – Лаша Шавдатуашвили (73 кг), Тато Григалашвили (81 кг), Лука Майсурадзе (90 кг) и Илья Суламанидзе (100 кг). Завоевавший бронзовую медаль на прошлом чемпионате мира Георгий Сардалашвили (4 906 баллов) по-прежнему находится на пятом месте в весовой категории до 60 кг. В весовой категории 66 кг с четвертой на пятую позицию опустился Важа Маргвелашвили (4 591), который потерпел поражение в борьбе за бронзу на ЧМ в Дохе. Грузинский финал состоялся на чемпионате мира по дзюдо в Дохе >>Несмотря на поражение на чемпионате мира, лидером в весовой категории 73 кг по-прежнему остается Лаша Шавдатуашвили (6 496). В весовой категории 90 кг впервые в карьере лидером стал Лука Майсурадзе (7 050). Лаша Бекаури, уступивший Майсурадзе в финале чемпионата мира, имеет 5 100 очков, грузинский олимпийский чемпион продвинулся на две ступени вперед и находится на пятом месте. Четвертую позицию занимает еще один грузинский спортсмен Бека Гвиниашвили (5 293). В весовой категории 100 кг с 6 783 баллами по-прежнему на первом месте находится Илья Суламанидзе, проигравший поединок за бронзу в Дохе. Капитан команды Варлам Липартелиани (3 775) занимает девятое место в списке. Дзюдоист Тато Григалашвили вновь стал чемпионом мира >>В категории +100 кг Гела Заалишвили (3 472) — на 11-й позиции, а Гурам Тушишвили (3 285) — на 13-м месте. В женском рейтинге Этер Липартелиани (57 кг) осталась на седьмом месте с 4 321 баллом, Этер Аскилашвили (310) — на 79-й позиции в 63 кг, а тяжеловес Софиа Сомхишвили (2 723) — семнадцатая. На чемпионате мира 2023 года грузинские дзюдоисты завоевали две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

доха

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, лука майсурадзе, лаша шавдатуашвили, тато григалашвили, доха, международная федерация дзюдо